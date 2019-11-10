5 книжок про фемінізм, які радить лідерка руху за рівність Емма Вотсон

Відома британська акторка Емма Вотсон знялася у грудневому випуску британського Vogue. Зірка потішила своїх шанувальників не лише приголомшливими фото, а й розповіла про п'ять улюблених книжок, які утверджують рівність прав жінок і чоловіків.

Емма Вотсон показує світу власну позицію та не боїться виступати з гучними заявами. Вона справжня активістка за права людини. У липні 2014 року її призначили послом доброї волі в організації ООН Жінки.

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І чоловіки, і жінки мають бути вільними у прояві як чутливості, так і сили,

– стверджувала Емма Вотсон під час свого виступу в ООН.

Крім того, 2014 року зірка оголосила про запуск кампанії на підтримку жінок HeForShe, вона стала однією з найбільш впізнаваних молодих лідерів сучасного руху за рівність статей. HeForShe – це глобальний рух солідарності з жінками.

Емма Вотсон стала обличчям грудневого випуску Vogue. У відвертому інтерв'ю дівчина зізналась, що їй подобається не мати серйозні стосунки, втім вона не в захваті від слова "самотня". Стосовно себе вона використовує термін "самопартнерство".

Я ніколи не вірила у всю цю балаканину про "люблю бути самотнім",

– зазначила Емма.

Проте не лише особистими переживаннями поділилася акторка. Емма Вотсон назвала улюблену літературу на тему фемінізму.

"Ті, що біжать з вовками: міф та історії про архетип Дикої Жінки", Кларисса Пінкола Естес

Ця книга психоаналітика і фахівця з посттравматичних розладів Кларисси Пінколи Естес була в списку бестселерів New York Times. Вона про те, що в кожній живе Дика Жінка – могутня сила, сповнена добрих інстинктів і пристрасної креативності. На жаль, ця Дика Жінка зараз під загрозою зникнення, вважає Естес. Все тому, що представниці прекрасної статі невпевнені у собі.

Ідеї Естес давні й абсолютно новаторські водночас. Вона вказує на історії, наші споконвічні наративи як шлях до зближення з Дикою Жінкою, яка є в кожній з нас, але зв'язок з якою ми втратили,

– ділиться думками Емма Вотсон.



"Ті, що біжать з вовками: міф та історії про архетип Дикої Жінки"

"Монологи вагіни", Ів Енслер

Це свято жіночої сексуальності, адже так рідко говорять про жіночі геніталії. Дотепно, тепло, книжка розкриває і кидає виклик тому, як жінки бачать своє тіло. Це книжка-сповідь, книжка-крик і книжка-одкровення. П'єсу Енслер ставили на сценах у містах по всьому світу. І вона переросла в рух V Day, який спрямований припинити насильство над жінками та дівчатами.



"Монологи вагіни"

"Речі, які б я вам сказала", Сабріна Махфуз

Ця книжка кидає виклик часто обмеженому уявленню про те, що означає бути сучасною мусульманкою. Вона об'єднує долі жінок, які поділилися своїми історіями. Тут ви зможете прочитати розповіді від користувачів "ісламського тіндера", слідкувати за кар'єрою актриси із спадщиною на Близькому Сході. Книжка також про нещасне кохання, любовні зв'язки та потужні виклики статусу. Ці історії виходять за межі часу та місця і показують, наскільки різноманітною може бути приналежність. Зважайте на слова героїнь.



"Речі, які б я вам сказала"

"Обурлива поведінка та щоденний спротив", Глорія Стайнем

Друге видання Глорії Стайнем розійшлося світом кількістю у понад півмільйона примірників. Більшість свого часу вона присвячує публічним виступам на тему рівності, виступає в якості організаторки і подорожує з лекціями різними країнами. Як відома активістка і журналістка, авторка пропонує своє розуміння того, що справді означає бути жінкою у цьому світі. Глорія Стейнем описала шлях від ролі зайчика в Playboy до слідчої роботи щодо FGM (калічення жіночих геніталій).



"Обурлива поведінка та щоденний спротив"

"Добрі та безтямні: революційна сила жіночої люті", Ребекка Трейстер

Однією з видатних дослідниць ідей фемінізму є Ребекка Трейстер, яка співпрацює з багатьма відомими виданнями, зокрема, з New York Magazine і ELLE. У книжці вона вирішила розібратися в тому, як жінки впливали на політику і суспільний лад. Це історія про боротьбу проти подвійних стандартів в політиці. Масштабна і важлива дослідницька робота Ребекки Трейстер стала бестселером в США і привернула увагу іноземних видавців. Таку увагу до "Добрі та безтямні: революційна сила жіночої люті" можна пояснити дуже просто: фемінізм перестав вважатися маргінальним явищем, і розбиратися в його історії необхідно всім, хто хоче краще зрозуміти сучасне суспільство.



"Добрі та безтямні: революційна сила жіночої люті"

Ставлення Емми Вотсон до літератури Красуня Вотсон обожнює читати. 2016 року вона навіть вирішила зробити річну перерву в своїй вельми прибутковій акторській діяльності, щоб присвятити час самоосвіті та фемінізму. Вона також заснувала щомісячний Goodreads book club. Акторка приєдналася до армії "книжкових фей", що залишають в метро свої улюблені книги. До кожної з них вона додавала написану власноруч записку.