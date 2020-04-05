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5 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 5 квітня / unsplash.com

5 квітня в народному календарі вшановується пам'ять святого Нікона, якому моляться і служать молебні.

Іменини сьогодні святкують: Лідія, Марія, Никон. 

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Народні прикмети на 5 квітня

 – 5 квітня теплий день, але вночі почалися заморозки – значить місяць буде теплим. 

– Якщо 5 квітня чути весняний грім, а сніг ще не зійшов – значить буде холодне літо. 

– Вночі 5 квітня ясне небо з зірками – чекайте вранці заморозків.

– Білка вийшла з гнізда – незабаром настане тепла погода.

Що можна робити 5 квітня

1.Цього дня заведено прибирати будинок та подвір'я. 

2.Щоб залучити в сім'ю благополуччя – висадіть яблуні в саду та чорну смородину. 

Що не можна робити 5 квітня 

1.Не можна садити вербу на своєму подвір'ї – до смерті близьких. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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