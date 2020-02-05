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5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 5 лютого / unsplash.com

5 лютого в народі вшановують день мученика Агафангела (Агафія) та великомученика Климента. Цей день вважається часом домашніх турбот.

Іменини сьогодні святкують: Геннадій, Макар.

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Народні прикмети на 5 лютого

– Багато снігу – до гарного врожаю.

– Якщо на Агафія вдарив мороз і світить сонце, то у серпні буде спекотно.

– Сонячний день 5 лютого – чекайте на ранню весну.

– Яка погода 5 лютого після обіду, таким і буде січень наступного року.

Що можна робити 5 лютого

1. Рекомендується цього дня зробити генеральне прибирання в своїй оселі. Винесіть сміття, помийте підлогу та вікна, викиньте увесь непотріб, який вам більше не знадобиться. 

Що не можна робити 5 лютого

1. Сьогодні не можна перебувати в неприбраному будинку.

2. За можливості, не створюйте сварки у своїй сім'ї.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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