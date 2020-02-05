5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
5 лютого в народі вшановують день мученика Агафангела (Агафія) та великомученика Климента. Цей день вважається часом домашніх турбот.
Іменини сьогодні святкують: Геннадій, Макар.
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Народні прикмети на 5 лютого
– Багато снігу – до гарного врожаю.
– Якщо на Агафія вдарив мороз і світить сонце, то у серпні буде спекотно.
– Сонячний день 5 лютого – чекайте на ранню весну.
– Яка погода 5 лютого після обіду, таким і буде січень наступного року.
Що можна робити 5 лютого
1. Рекомендується цього дня зробити генеральне прибирання в своїй оселі. Винесіть сміття, помийте підлогу та вікна, викиньте увесь непотріб, який вам більше не знадобиться.
Що не можна робити 5 лютого
1. Сьогодні не можна перебувати в неприбраному будинку.
2. За можливості, не створюйте сварки у своїй сім'ї.