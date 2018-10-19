5 прихованих меседжів нового кліпу Цибульської, які помітять лише найуважніші

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Оля Цибульська на знімальному майданчику кліпу "Дівчинка"
Оля Цибульська на знімальному майданчику кліпу "Дівчинка" / Instagram / @cybulskaya

Який овоч найзапальніша “Дівчинка” українського шоу-бізнесу ховає в бюсті та на яку сенсаційну заяву натякає?

Не зважайте на висоту польоту ластівок чи кількість бідолашних кумкаючих жабенят. На українській сцені давно з’явилися власні щасливі прикмети. Одна з них – якщо Оля Цибульська випустила новий хіт, то святковий сезон неодмінно буде гарячим. А як в додачу ще й кліп – то аномально.

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Соковита й стильна відеоробота режисера Інни Грабар справді більше походить на різдвяну казку в стилі Керрі Бредшоу. Кліп на пісню "Дівчинка" розповідає історію невгамовної покоївки (Олі), яку роботодавці (подружжя Решетників) залишили в розкішному маєтку наодинці з маленькою бешкетницею, що досі живе в душі дорослої панянки. Далі "Мері Поппінс" перетворюється на фурію, однак це ви точно помітили. А от кілька важливих таємних символів, закладаємося, загубили в картатому різномаїтті.

1. Звабливий капустяний бралет

 

Руйнівниця міфів Цибульська ділиться таємною зброєю – покладатися краще не на доісторичні бабусині методи, а на власну винахідливість та сексуальність.

2. Нещадний insta-маркетинг

Оля Цибульська кліп Дівчина
Оля Цибульська у відеокліпі "Дівчина" / Скрінштот з відеоролика

Тут зіркова красуня вочевидь вирішила з фірмовою іронією нагадати про наболіле. Претендента на руку та серце доведеться розчарувати – Оля щаслива у шлюбі. А от тим, хто помітив вдалу пародію на нещадну insta-рекламу, а не одіозні шубки за знижкою, то вам плюсик до карми.

3. Полювання на американську мрію

Оля Цибульська кліп Дівчина
Оля Цибульська у відеокліпі "Дівчина" / Скрінштот з відеоролика

За найкращий перфоманс топ-знаменитості "сюрпрайзять" Оскаром. Всіх, хто впізнав свій модний лексикон в минулому реченні, Оля смачно висміює в одному з епізодів.

4. Репетиція дня народження

Оля Цибульська кліп Дівчина
Оля Цибульська у відеокліпі "Дівчина" / Скрінштот з відеоролика

Поки інші жінки силоміць втримують цифри у паспорті, Цибульська з радістю додає собі віку. На момент зйомок та релізу кліпу – Олі тридцять два. Чого не зробиш заради триб'юту вічної молодості!

5. Там будуть "Танці"?

Оля Цибульська кліп Дівчина
Оля Цибульська у відеокліпі "Дівчина" / Скрінштот з відеоролика

Прихильники співачки переконані – така кількість гарячих танців в кліпі "Дівчинка" не випадкова. Спокусливі па точно закружляють Олю на головний паркет країни.

А як гадаєш ти? Дивися вже легендарну "Дівчинку" та ділися власними спостереженнями! 

Оля Цибульська – "Дівчинка": дивитись відео онлайн

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури
Джерело: 24 канал
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