60-річна Мадонна показала приголомшливий шпагат, лежачи на спині: відео

Легендарна виконавиця Мадонна вже давно дивує своїх прихильників стрункими формами та ідеального фізичною підготовкою. Цього разу вона показала, як готується до гастрольного туру в підтримку альбому Madame X.

На новому відеоролику, який з’явився на Instagram-сторінці співачки, Мадонна лежить на спині та користується смартфоном. Але в цей же час вона широко розтягнула ноги, які сформувала у рівний шпагат.

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"Madame X готується до спеціального дня", – підписала відео зірка.

Для репетицій 60-річна артистка одягнула звабливий і доволі зручний костюм: чорну футболку та шорти, колготи в сітку та наколінники для зручності. Волосся Мадонни було закручене в бігуді.

Фанати залишились в захваті від продемонстрованих вправ, тому залишили приємні коментарі кумиру: "Це ви дуже добре підготували нас, мадам", "Мадонна, тільки ти можеш змусити людину захотіти так само розтягуватися", "Мадонно, народи мені дитину", "Дуже сексуальна" та інші коментарі.

Варто додати, що секрет хорошої фізичної форми Мадонни полягає в спеціальній методиці, в яку входять елементи класичного балету, силового тренінгу, пілатесу та східних єдиноборств. Як відомо, таку методику для легенди поп-музики придумав її персональний тренер. Також в ЗМІ повідомляють, що готуючись до концертного туру в підтримку альбому Madame X, співачка тренується 5-6 разів на тиждень.