60-річна Мадонна показала приголомшливий шпагат, лежачи на спині: відео

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Мадонна
Мадонна / Instagram / @madonna

Легендарна виконавиця Мадонна вже давно дивує своїх прихильників стрункими формами та ідеального фізичною підготовкою. Цього разу вона показала, як готується до гастрольного туру в підтримку альбому Madame X.

На новому відеоролику, який з’явився на Instagram-сторінці співачки, Мадонна лежить на спині та користується смартфоном. Але в цей же час вона широко розтягнула ноги, які сформувала у рівний шпагат.

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"Madame X готується до спеціального дня", – підписала відео зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Для репетицій 60-річна артистка одягнула звабливий і доволі зручний костюм: чорну футболку та шорти, колготи в сітку та наколінники для зручності. Волосся Мадонни було закручене в бігуді.

Фанати залишились в захваті від продемонстрованих вправ, тому залишили приємні коментарі кумиру: "Це ви дуже добре підготували нас, мадам", "Мадонна, тільки ти можеш змусити людину захотіти так само розтягуватися", "Мадонно, народи мені дитину", "Дуже сексуальна" та інші коментарі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Варто додати, що секрет хорошої фізичної форми Мадонни полягає в спеціальній методиці, в яку входять елементи класичного балету, силового тренінгу, пілатесу та східних єдиноборств. Як відомо, таку методику для легенди поп-музики придумав її персональний тренер. Також в ЗМІ повідомляють, що готуючись до концертного туру в підтримку альбому Madame X, співачка тренується 5-6 разів на тиждень.

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Теги: LifeStyle Мадонна
Джерело: LifeStyle 24
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