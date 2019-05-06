61-річна Шерон Стоун оголила груди у зйомці для глянцю: фото 18+

Знаменита голлівудська акторка, зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун знялася у розкутій фотосесії для португальського глянцевого журналу Vogue.

Пікантні знімки з фотосесії Шерон опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на обкладинці португальського Vogue Стоун знялася у відвертій позі і була одягнена у піджак на голе тіло, короткі шорти та колготки сіткою.

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На іншому знімку акторка продемонструвала свої груди у воді. Також в інтерв'ю вона відверто розповіла про труднощі в акторській кар'єрі.

Коли я тільки починала працювати в цій індустрії, керівники студій використовували слово fuckable, щоб оцінити, чи достатньо ти хороший, щоб отримати роль. Вони сиділи за столом і обговорювали, хто з нас по-справжньому fuckable. Вони вважали, що я – недостатньо,

– поскаржилася знаменитість.



Шерон Стоун / Instagram / @sharonstone

Крім того, Шерон додала, що у кіноіндустрії нехтують жінками.

"Чесно кажучи, жінок не показують такими, якими вони є насправді. Більшість фільмів написані чоловіками, створені чоловіками і продумані з чоловічої точки зору. Вони не замислюються, якими можуть бути жінки, як ми мислимо, що ми відчуваємо. Ось чому багато моїх персонажі або весь час п'яні, або залежні або божевільні", – пояснила Стоун.



Шерон Стоун / Instagram / @sharonstone



Шерон Стоун / Instagram / @sharonstone