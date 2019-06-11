67-річна мама Наомі Кемпбелл знялася для реклами купальників: звабливі фото

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Мама Наомі Кемпбелл Валері Морріс
Мама Наомі Кемпбелл Валері Морріс / www.virginmediatelevision.ie/

Зіркова матуся Валері Морріс користується не гіршим попитом у модельному бізнесі, ніж її 49-річна доня Наомі Кемпбелл. 67-річна жінка знялася для рекламної кампанії купальників, продемонструвавши відмінно стрункі форми.

Дивлячись на 67-річну маму Наомі Кемпбелл, сумніви щодо хірургічних втручань і корекцій її фігури одразу ж розвіюються. Валері Морріс доводить, що ідеальна фігура у її зіркової доньки передалася на генетичному рівні. Про це свідчать знімки з нової рекламної кампанії для бренду JD Williams.

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67-річна Валері Морріс знялася для рекламної кампанії пляжної колекції. На фото вона позувала у суцільних купальниках в трендових принтах сезону 2019 року – квіти та леопард. А також мама Наомі Кемпбелл приміряла звабливі накидки, аксесуари та пляжні сукні. На знімках, де Валері Морріс-Кемпбелл позує у купальних костюмах, чудово видно її бездоганно стрункі ноги, підтягнуті руки, а також тонку талію.

Мама Наомі Кемпбелл
Мама Наомі Кемпбелл Валері Морріс / VirginMediaTelevision

Валері Морріс
Мама Наомі Кемпбелл / VirginMediaTelevision

Мама Наомі Кемпбелл
67-річна Валері Морріс / VirginMediaTelevision

Мама Наомі Кемпбелл
Мама Наомі Кемпбелл / VirginMediaTelevision

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові мами Наомі Кемпбелл
Джерело: LifeStyle 24
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