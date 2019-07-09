67-річний Стінг скасував свої концерти через стан здоров'я
Знаменитий британський співак Стінг несподівано скасував свої виступи в Європі. Артист пояснив, що змушений був це зробити через стан здоров'я.
Відповідну заяву представники Стінга розмістили на його офіційній сторінці в Twitter. Згідно з дописом, популярний співак змушений пропустити виступ на фестивалі в Бельгії за порадою медиків. Представники Стінга додали, що обговорюють процедуру повернення грошей за квитки, про що невдовзі детально розкажуть.
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З прикрістю повідомляємо, що виступ Стінга на Ghent Jazz Festival у Генті, Бельгія, цього вечора буде скасований через заборону лікарів. Інформацію про відшкодування вартості квитків повідомимо додатково,
– йдеться в офіційній заяві.
Наразі невідомо, чому саме лікарі радять Стінгу не виходити на сцену та чи будуть скасовані наступні концерти артиста.
Хто такий Стінг?67-річний британський музикант і актор, у 1976-1984 роках був лідером гурту The Police. За свою більш ніж 40-річну кар'єру співак продав понад 100 мільйонів копій альбомів і отримав 16 нагород Grammy. Останній альбом Стінга із назвою 57th & 9th вийшов у листопаді 2016 року. Артист також знявся у фільмах "Дюна", "Наречена", "Пригоди барона Мюнхгаузена", "Джулія і Джулія" і "Карти, гроші, два стволи". У листопаді 2018 року Стінг втретє виступив перед українськими прихильниками.