67-річний Стінг скасував свої концерти через стан здоров'я

Знаменитий британський співак Стінг несподівано скасував свої виступи в Європі. Артист пояснив, що змушений був це зробити через стан здоров'я.

Відповідну заяву представники Стінга розмістили на його офіційній сторінці в Twitter. Згідно з дописом, популярний співак змушений пропустити виступ на фестивалі в Бельгії за порадою медиків. Представники Стінга додали, що обговорюють процедуру повернення грошей за квитки, про що невдовзі детально розкажуть.

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З прикрістю повідомляємо, що виступ Стінга на Ghent Jazz Festival у Генті, Бельгія, цього вечора буде скасований через заборону лікарів. Інформацію про відшкодування вартості квитків повідомимо додатково,

– йдеться в офіційній заяві.

Наразі невідомо, чому саме лікарі радять Стінгу не виходити на сцену та чи будуть скасовані наступні концерти артиста.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon. — Sting (@OfficialSting) 8 липня 2019 р.

Хто такий Стінг?67-річний британський музикант і актор, у 1976-1984 роках був лідером гурту The Police. За свою більш ніж 40-річну кар'єру співак продав понад 100 мільйонів копій альбомів і отримав 16 нагород Grammy. Останній альбом Стінга із назвою 57th & 9th вийшов у листопаді 2016 року. Артист також знявся у фільмах "Дюна", "Наречена", "Пригоди барона Мюнхгаузена", "Джулія і Джулія" і "Карти, гроші, два стволи". У листопаді 2018 року Стінг втретє виступив перед українськими прихильниками.