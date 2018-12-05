69-річний Річард Гір вдруге став батьком, – ЗМІ

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Річард Гір та Алехандра Сільва вдруге стали батьками
Річард Гір та Алехандра Сільва вдруге стали батьками / Holla!

Американський актор Річард Гір вдруге став батьком. У нього народився син від 35-річної дружини Алехандри Сільви. Хлопчик народився ще кілька днів тому у Нью-Йорку, але про це стало відомо лише зараз.

Це перший спільний син подружньої пари – в актора вже є 18-річний син Гомер від шлюбу з Кері Лоуелл, а в Алехандри є п'ятирічний син Альберт від попередніх стосунків, повідомляють в іспанському виданні Holla!.

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Допис, поширений Alejandra Gere (@alejandragere)

 

Наразі невідомо, яке ім'я дали новонародженому малюку, однак за сім’єю Річарда Гіра вже пильно стежать всі західні ЗМІ. Оскільки кіноактор старається приховувати своє життя від папараці та соціальних мереж, тому дізнатись нові деталі про зіркового татуся та його сім’ю прихильникам буде важко.

Річард Гір та Алехандра Сільва вдруге стали батьками
Річард Гір та Алехандра Сільва вдруге стали батьками / Holla!

Що відомо про роман Гіра та Сільви?Пара тривалий час приховувала свої стосунки (якщо вірити ЗМІ, то з 2014 року), але в квітні 2018 року вирішила офіційно узаконити свої стосунки. Через місяць вони влаштували весільну церемонію для друзів у власному будинку в Нью-Йорку. Вже у вересні подружжя офіційно підтвердило інформацію, що очікує на появу спільної дитини.

Раніше у Річарда Гіра було два шлюби – з моделлю Сінді Кроуфорд (1991-1995) та з моделлю Кері Ловелл (2002-2016). Щодо Алехандри Сільви, яка є успішним рекламним агентом, то з 2012 по 2015 рік вона перебувала у шлюбі з геологом Говіндом Фрідлендом.

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Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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