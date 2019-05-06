6 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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6 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 6 травня / senfil.net

6 травня 2019 року святкують День святого Юрія. Він є покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Вважається, що на Юрія "весна сходить на землю", а святий цього дня "відмикає землю". У цей день відбувається перший в році вигін худоби на пасовисько. Женуть худобу свяченою вербою, яку святили на Вербну неділю.

Іменини сьогодні святкують: Валерій, Іван, Георгій, Олександр. 

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Народні прикмети на 6 травня

– Якщо чути голос птаха – погана прикмета на врожай.

– Редьку треба сіяти на Юрія, щоб була соковитою.

– Якщо на Юрія буде буря, то буде мокре літо.

– Закувала зозуля до Юрія –  на поганий врожай.

– Якщо хрущі з'являються у великій кількості, то це ознака доброго врожаю на просо.

– Якщо багато хрущів навесні, то літо буде гарне, не дуже дощове.

– Якщо хрущі з'явилися заскоро, ще у квітні, то травня чекай дощового.

– По кульбабі можна дізнатися погоду, бо перед похолоданням квіточки в цієї рослини завжди закриваються.

Що можна робити 6 травня

1. Наші предки цього дня до сходу сонця збирали росу і хворі промивали нею очі, дівчата вмивалися нею, щоб бути красивими, старші люди мочили голову в росу "щоб не боліла", а господині кропили цією росою домашню птицю – "щоб плодилися курчата".

Що не можна робити 6 травня

1. Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів і кукурудзи, бо пізно і майже нічого не вродить, малий врожай буде.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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