6 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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6 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 6 жовтня

6 жовтня вшановують пам'ять мучениці Іраїди. Також цього дня моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.

Іменини сьогодні святкують: Артур, Роксолана, Антон, Іван і Йосип.

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Народні прикмети на 6 жовтня

– У лісі мало грибів – чекайте суворої зими.

– Чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові холоди. 

– Кішка вмивається лівою лапкою – буде погана погода, правою – хороша.

– Півень вночі заспівав – насувається негода.

– Якщо півень на одній нозі стоїть, то незабаром похолодає.

– Курка хвостом махає – до дощу.

– Кури розкудкудакалась – погода зіпсується.

– Якщо качки хлюпочуться у воді і кричать, то буде дощ, якщо притихли – до грози або до грому.

Що можна робити 6 жовтня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.

Що не можна робити 6 жовтня

1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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