Знаменита принцеса Діана, або як ще її називають – леді Ді, сьогодні би святкувала свій 59-тий день народження. Але жахлива автокатастрофа обірвала життя Діани ще 23 роки тому, тому прихильникам королівської сім'ї доводиться з жалем і ностальгією згадувати за неперевершеною принцесою Уельською.

Чимало модних критиків до сьогодні дивуються, як принцеса Діана могла настільки вдало підбирати свої образи, щоб через 30-40 років після своїх публічних виходів залишатись стильною навіть у 2020-му році. Тоді ж її стиль для когось був дивакуватим та інколи бунтарським, але зараз саме ці речі, які приміряла на собі легендарна принцеса Діана, одягають мільйони модниць у всьому світі.

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У 2020 році, незважаючи на пандемію коронавірусу, дівчата і жінки, які стежать за модою, все ж хочуть виглядати стильно та привабливо навіть на короткотривалій прогулянці. Тому звертають увагу на тренди, що мають місце цьогоріч. Серед найпопулярніших – шорти-бермуди, мом-джинси, жакети з чоловічого плеча, штанні костюми, короткі топи, речі з тропічними принтами, худі в стилі Аріани Гранде, принт "полька-дот", велосипедки, рожево-оранжеві поєднання та літнє взуття з квадратним носком.

Чимало з цих трендів леді Ді демонструвала на публіці у 1980-1990-х роках, зачаровуючи публіку. LifeStyle 24 пропонуємо вам надихнутись її стильними образами, які можна легко повторити.

Варто знати Тренди літа 2020: що ми будемо носити цього сезону

Штанний костюм

Мом-джинси

Шорти-бермуди

Худі і велосипедки

Принт "в горошок" або "полька-дот"

Жакет "з чоловічого плеча"

Рожевий верх + оранжевий низ

Всі фото: Pinterest