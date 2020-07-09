Мальта надзвичайно красива країна, хоча й невелика. Середземноморський клімат, природа, унікальні історичні пам’ятки допомогли цій країні стати одним із найпопулярніших курортів у Європі. Що варто побачити на Мальті та куди навідатися – читайте в нашому матеріалі.

Мальта тішить туристів не тільки теплим морем, але й надзвичайною природою та пам’ятками архітектури. Розвинена інфраструктура, різноманітні розваги для туристів роблять перебування на Мальті комфортним та незабутнім, інформує 24 канал. Читайте також Сербія туристична: 8 неймовірних локацій

Що подивитися на Мальті

Валлетта

У Валлетті треба побувати кожному туристові. Це "серце" країни, тож місцеві кажуть: "Якщо ви не були у Валлетті, то ви не були на Мальті". Місто невелике, його можна обійти за декілька годин.

Неймовірна Валлетта

Перебуваючи там варто звернути увагу на красивий фонтан Triton Fountain. На головній пішохідній вулиці Валетти Republic Street є безліч цікавих магазинів та кафе. Гуляючи цією вулицею ви натрапите на головну пам’ятку Валетти – Собор Святого Іоанна. Радимо вам туди зайти, адже він вас неабияк вразить.

Собор Святого Іоанна у Валлетті

Нижні сади Баракка

Нижні сади Баракка розташовані в місті Валлетта. Тут набагато спокійніше і тихіше, ніж у Верхніх садах, де більше туристів і місцевих жителів. Крім того, сама атмосфера цього місця відмінно підходить для медитацій, роздумів про життя, спокійного милування морським пейзажем, і, звісно, для красивих фотосесій.

Нижні сади Баракка

Голуба лагуна на острові Коміно

Коміно – це невеликий острів, який відомий всім своєю Голубою лагуною. Радимо вам відправитися на цей острів зранку. Таким чином ви зможете насолодитися кришталево чистою бірюзовою водою та білим піском. Голуба лагуна вважається найкрасивішим місцем на мальтійському архіпелагу.

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Собор Святого Павла у Мдіні

Собор Святого Павла – католицький собор в мальтійському місті Мдіна. Кафедральний собор побудований у XII столітті на місці, де за переказами перший єпископ Мальти Публій, зустрів апостола Павла, який висадився на острові після корабельної аварії. У соборі Святого Павла можна не тільки помолитися, але і помилуватися численними предметами оздоблення.

Собор Святого Павла у Мдіні

Блакитний грот

Блакитний грот вважається також однією з найпопулярніших туристичних пам'яток Мальти. Найкраще поїхати сюди в першій половині дня і обов'язково зарезервувати екскурсію на човні. На вас чекають незабутні відчуття від відвідування 43-метрової печери з кришталево-прозорою водою, яка дозволяє побачити дно на десятки метрів нижче.

Блакитний грот вразить кожного туриста

Музей Casa Rocca Piccola

Будинок-музей Casa Rocca Piccola розташований на Republic Street у Валлетті. Всього в будинку близько 50 кімнат, але туристам покажуть 12, включаючи 2 столові кімнати, молитовну кімнату, 4 спальні, бібліотеку і ще кілька залів. Кімнати палацу зберігають багато старовинних цінностей. За ними можна прослідкувати статки власників будинку.У багатьох оформлених приміщеннях варто старовинні меблі, на стінах висять картини, представлена велика бібліотека.

У цьому музеї вас неабияк вразить внутрішній дворик

Внутрішнє море Гоцо