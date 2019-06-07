7 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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7 червня 2019 – яке сьогодні свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 7 червня / unsplash.com

7 червня 2019 року відзначають Іванів день. У народному календарі дата отримала назви: Іванов день, Іван – медяні роси, Іван Головатий, Іван – гусятник, заздрісник птахів, Ферапонт – худі роси, Ферапонтів день.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Інокентій, Федір.

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Народні прикмети на 7 червня

– Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.

– Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса.

– Горобина зацвіла пізно – осінь не буде довгою.

– Роса випала 7 червня – буде хороший урожай льону і конопель.

Що можна робити 7 червня

1. Коли висаджуватимете насіння і розсаду, то загадайте бажання. Якщо посадка дасть гарні плоди, значить, ваше бажання здійсниться.

Що не можна робити 7 червня

1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.

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Теги: LifeStyle Традиції
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