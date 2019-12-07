7 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

7 грудня в народі вшановується пам'ять великомучениці Катерини. Свята була покровителькою наречених і шлюбу. В цей день часто проводилися різноманітні ворожіння та зустрічі для знайомства з хлопцями. Катерина знала кілька мов, а також володіла чудовим ораторським талантом.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Євген, Катерина, Марк, Семен.

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Народні прикмети на 7 грудня

– Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).

– Кола навколо місяця віщують мороз.

– Сонячні промені пучками спрямовуються догори – незабаром почнеться завірюха.

– Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.

– Якщо самотня дівчина побачить 7 грудня щура, то її чоловіком буде іноземець.

– Катерина по воді, то Різдво по льоді.

– Ясна погода на Катерину – чекайте морозну зиму.

Що можна робити 7 грудня

1. Хлопці цього дня мають постити і щиро молитися, щоб Бог дав їм роботящу та неліниву дружину.

2. У це свято молодим дівчатам, які мріють знайти гідного чоловіка і вийти заміж – треба молитися святій Катерині.

Що не можна робити 7 грудня

1. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

2. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.



Молоді дівчата ворожать на Катерини

Ворожіння на Катерини

1. Опівночі, самотня дівчина повинна взяти горнятко з "вечерею", обгорнути його новим рушником, підійти до воріт "закликати долю", тричі гукнувши: "Доле-доле, йди до мене вечеряти!". За народними прикметами, у самотньої дівчини невдовзі повинен з'явитися парубок.

2. Ввечері треба вийти на вулицю і прислухатися в якій стороні гавкає собака. З якої сторони почуєте гавкіт, з того боку і чекайте нареченого.

3. Якщо на вечорницях збиралося багато самотніх дівчат, їхню долю вирішували чоботи. Переставляючи їх по черзі, міряли будинок від столу до порогу. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина першою вийде заміж наступного року.

4. Дізнатися про дівочу долю допомагали символічні предмети: стрічка та каблучка. Одна із дівчат має розкласти на столі предмети і накрити їх тарілками так, щоб ніхто не бачив. Потім кожна по черзі підійде і підніме одну із тарілок. Якщо під нею виявиться стрічка, буде ще рік у дівках, якщо каблучка, то вийде заміж.

5. Дівчині, яка хоче вийти заміж треба зірвати декілька листочків з різних дерев. Одним з них повинна бути яблуня. Ці листочки треба покласти під подушку і витягнути зранку. Якщо попадеться яблуневий листок – заміжжя у наступному році не чекати.