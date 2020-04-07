7 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
7 квітня православні християни відзначають одне з найважливіших християнських свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Саме цього дня людство в особі Діви Марії дізналося від Архангела Гавриїла про народження в світі Спасителя. Бог через посланця отримав благу звістку від Діви Марії про те, що вона з радістю і смиренням приймає Боже Благословення.
Іменини сьогодні святкують: Марія, Йосип.
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Народні прикмети на 7 квітня
– Побачити ластівку цього дня – до успіху, голуба – до благодаті, ворону – до зради.
– Світить яскраво сонце – весна буде теплою.
– Дощ падає – до великого врожаю жита та грибів.
– Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
– Яке Благовіщення, такий і Великдень.
– Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде теплою.
Що можна робити 7 квітня
1.Вважається, що в це велике свято здійснюється найзаповітніше бажання людини. Тож варто щиро про це попросити Діву Марію.
Що не можна робити 7 квітня
1.На Благовіщення категорично забороняється займатися фізичною працею.
2.Сьогодні не радять зичити комусь гроші, чи самому брати в борг – до фінансової скрути.
3.Якщо у вас у цей день запланована кудись поїздка – рекомендується її скасувати.
4.Жінкам не можна в це свято стригти волосся, шити, в'язати і займатися іншим рукоділлям.