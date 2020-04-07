7 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

7 квітня православні християни відзначають одне з найважливіших християнських свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Саме цього дня людство в особі Діви Марії дізналося від Архангела Гавриїла про народження в світі Спасителя. Бог через посланця отримав благу звістку від Діви Марії про те, що вона з радістю і смиренням приймає Боже Благословення.

Іменини сьогодні святкують: Марія, Йосип.

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Народні прикмети на 7 квітня

– Побачити ластівку цього дня – до успіху, голуба – до благодаті, ворону – до зради.

– Світить яскраво сонце – весна буде теплою.

– Дощ падає – до великого врожаю жита та грибів.

– Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.

– Яке Благовіщення, такий і Великдень.

– Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде теплою.

Що можна робити 7 квітня

1.Вважається, що в це велике свято здійснюється найзаповітніше бажання людини. Тож варто щиро про це попросити Діву Марію.

Що не можна робити 7 квітня

1.На Благовіщення категорично забороняється займатися фізичною працею.

2.Сьогодні не радять зичити комусь гроші, чи самому брати в борг – до фінансової скрути.

3.Якщо у вас у цей день запланована кудись поїздка – рекомендується її скасувати.

​4.Жінкам не можна в це свято стригти волосся, шити, в'язати і займатися іншим рукоділлям.