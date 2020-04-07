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7 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 7 квітня / Уніан

7 квітня православні християни відзначають одне з найважливіших християнських свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Саме цього дня людство в особі Діви Марії дізналося від Архангела Гавриїла про народження в світі Спасителя. Бог через посланця отримав благу звістку від Діви Марії про те, що вона з радістю і смиренням приймає Боже Благословення.

Іменини сьогодні святкують: Марія, Йосип. 

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Народні прикмети на 7 квітня

 – Побачити ластівку цього дня – до успіху, голуба – до благодаті, ворону – до зради. 

 – Світить яскраво сонце – весна буде теплою.

 – Дощ падає –  до великого врожаю жита та грибів.

 – Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.

 – Яке Благовіщення, такий і Великдень.

 – Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде теплою.

Що можна робити 7 квітня

1.Вважається, що в це велике свято здійснюється найзаповітніше бажання людини. Тож варто щиро про це попросити Діву Марію. 

Що не можна робити 7 квітня

1.На Благовіщення категорично забороняється займатися фізичною працею. 

2.Сьогодні не радять зичити комусь гроші, чи самому брати в борг – до фінансової скрути.

3.Якщо у вас у цей день запланована кудись поїздка – рекомендується її скасувати. 

​4.Жінкам не можна в це свято стригти волосся, шити, в'язати і займатися іншим рукоділлям.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції
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