7 наймодніших кольорів волосся на зиму 2019: фотопідбірка

Взимку кожній хочеться залишатися красивою та стильною. Нова зачіска освіжить ваш вигляд та обов'язково принесе приємні зміни у ваше життя. Редакція LifeStyle пропонує вам добірку із найпопулярніших відтінків фарбування волосся на зиму 2019, з якими вже підкорили світ відомі зірки.

Рожевий колір

"Популярними завжди є рожеві відтінки, адже це цікаво та ефектно", – пояснює майстер-колорист Стефані Браун, яка працюєз іміджем Кейт МакКіннон. Це пастельні кольори, які можуть переходити в природні. Але тепер можна сміливо обрати і фіолетовий відтінок, як це зробила Меган Рапіно (олімпійська чемпіонка).

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Окрім того, в рожеві кольори вже пофарбувалися Аманда Сілес, Аніка Ноні Роуз та Жасмін Кефас Джонс. "Адже м'який блідо-рожевий колір виглядає абсолютно ангельським в зимову погоду", – додає колорист.



Рожевий колір стає популярний на зиму 2019 / Колаж LifeStyle 24

Сміливий червоний відтінок

Нещодавно мережу заполонили фото з нагородження Еммі, де акторка Зендая вразила червоним відтінком свого волосся.

"Насичений червоний колір є ідеальним доповненням до світлих тонів шкіри та темного зимового гардеробу", – розповів колорист знаменитості Matrix Джордж Папаніколас, з яким також працює Джессіка Стам, Фергі, Каміла Алвеш та інші.



Червоний колір є дуже ефектним / Колаж LifeStyle 24

Відтінок "глибокого еспресо"

За словами колориста бренду Redken Метт Рез, цей відтінок вражає, оскільки "взимку ваш тон шкіри стає більш холодним і світлим на один-два відтінки, а тому насичений "еспресо" дійсно врівноважує це".

Щоб відтінок виглядав якомога природнішим, колорист пропонує зробити волосся блискучим в салонах краси. Зазначимо, що його клієнтами є Лоренца Іцо та Дженна Деван.



Спробуйте насичений чорний / Колаж LifeStyle 24

Каштановий колір

Колорист Джордж Папаніколас пропонує попрацювати в деяких м'яких каштанових відтінках. За його словами, вийде універсальний приємний колір.

Оскільки це найрозповсюдженіший колір волосся, то він підійде для більшості жінок. "Ключовим моментом є збереження двох відтінків вашого природного кольору. А щоб акцентувати на обличчя, зробіть загальний колір трохи темнішим", – порадив Папаніколас.



На зиму можна обрати і каштановий відтінок / Колаж LifeStyle 24

Відтінок Rooted blond

Колористи запевняють, що колір "блонд" чудово підходить для зими. "Іноді білявки хочуть бути яскравими цілий рік і для цього вони обирають власний колір в коренях. Це врятує жінок від регулярних запланованих відвідувань салону, аби підфарбувати волосся. До того ж, це не виглядатиме однотонно і дасть яскравий ефект.



Альтернативний відтінок для білявок / Колаж LifeStyle 24

Пастельні кольори

Набридло бути білявкою? Додайте до свого кольору пастельних тонів – це дуже красивий та сміливий вибір, пояснює Папаніколас. За його словами, м'ятний відтінок стане головним у цьому святковому сезоні.

"Оскільки ці відтінки мають тенденцію до відносної швидкості росту волосся, то вам не доведеться турбуватися про регулярне підфарбовування. Адже завжди основний пастельний колір легко змінити, як тільки це перестане бути трендом", – відповідає колорист.



Дивуйте пастельними кольорами волосся / Колаж LifeStyle 24

Колір мокко

Це мікс класичного коричневого кольору з золотими тонами. "Замість темних попелястих тонів варто обрати тепліші відтінки волосся, які підійдуть для більшості тонів шкіри".



Колір мокко є привабливим у будь-яку пору / Колаж LifeStyle 24