7 серпня – Успіння праведної Анни: історія свята та що не можна робити

7 серпня віряни відзначають свято Успіння праведної Анни – матері Пресвятої Богородиці. Які традиції існують у цей день та що не можна робити – читайте далі.

Історія і традиція свята

Свята праведна Анна росла у родині священика. Згодом вона одружилася і переїхала жити в Назарет Галілейський. За сумним збігом обставин, подружжя не могло мати дітей до глибокої старості. Подружжя дуже переймалося цим, адже вважало, що на них найшло Боже покарання. Втім обоє сумлінно молилися Богу, аби він подарував маленьке життя.

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Одного разу, побачивши серед гілок лаврового дерева гніздо з пташенятами, Анна слізно молилася про дарування їй немовлятка, обіцяючи принести в дар Богу народжене дитя. Коли Анна вимовила слова обітниці, Ангел сповістив їй про виконання молитви і сказав, що в неї народиться дочка на ім'я Марія. З такою ж благою вістю з'явився Ангел і святому Іоакиму в пустелі і наказавши йому йти до Єрусалиму.

В Єрусалимі свята праведна Анна народила Пресвяту Діву Марію. До трирічного віку Марія жила в оселі своїх батьків, а потім урочисто була приведена святими Іоакимом та Анною в храм Господній, де виховувалася до повноліття.

Після введення в храм Пресвятої Богородиці 80-річний Іоаким помер. Свята Анна пережила його на два роки і померла у 79-річному віці.

Що можна і не можна робити у цей день:

1. Свято праведної Анни шанувалося вагітними жінками. У цей день їм потрібно було постити і заборонялося займатися важкою роботою протягом доби.

2. Цього дня молодим дівчатам треба молитися про появу дітей. У народі вважалося, що все, що майбутня мати робила протягом цієї доби, позначиться на її дитину. Якщо вона почне роздмухувати вогонь у печі, то залишить на тільці немовляти червону мітку, а якщо почне шити і у неї заплутаються нитки – дитина буде обвита пуповиною.

3. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.