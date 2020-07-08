8 липня в народному календарі відзначають День Петра і Февронії. У народі ці святі вшановувалися як покровителі подружньої любові і щастя. Прийнято молитися саме цим святим задля сімейного щастя.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Денис, Петро, Федір.

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Народні прикмети на 8 липня

– З півночі дме холодний вітер, то незабаром прийдуть прояснення.

– Спекотний день – тепло протримається ще 40 днів, після чого розпочнеться осіння погода.

– Кілька днів сильний вітер, то варто готуватись до злив.

– Якщо на Петра і Февронію, 8 липня, купець буде працювати пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток.

– Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним.

– Якщо чуєте глухий грім, то найближчі дні буде дощити.

Що можна робити 8 липня

Сьогодні всі хто хочуть міцну та люблячу сім'ю мають молитися святим, які допоможуть знайти гідну пару.

Що не можна робити 8 липня