8 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 липня в народному календарі відзначають День Петра і Февронії. У народі ці святі вшановувалися як покровителі подружньої любові і щастя. Прийнято молитися саме цим святим задля сімейного щастя.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Денис, Петро, Федір.
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Народні прикмети на 8 липня
– З півночі дме холодний вітер, то незабаром прийдуть прояснення.
– Спекотний день – тепло протримається ще 40 днів, після чого розпочнеться осіння погода.
– Кілька днів сильний вітер, то варто готуватись до злив.
– Якщо на Петра і Февронію, 8 липня, купець буде працювати пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток.
– Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним.
– Якщо чуєте глухий грім, то найближчі дні буде дощити.
Що можна робити 8 липня
- Сьогодні всі хто хочуть міцну та люблячу сім'ю мають молитися святим, які допоможуть знайти гідну пару.
Що не можна робити 8 липня
- У цей день не можна займатися важкою фізичною працею.