81-річну Джейн Фонду заарештували за протест у Вашингтоні: подробиці

Популярна американська акторка та модель була заарештована поліцією Вашингтона за те, що організувала акцію протесту. На 81-річну Джейн Фонду наділи наручники і відвезли у відділок.

Про інцидент, що трапився у Вашингтоні у п’ятницю, 11 жовтня, повідомляє видання CNN.

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Як зазначається у джерелі, акторка Джейн Фонда разом з 16 активістами протестувала на сходах Капітолію. Акція, на чолі якої стояла відома голлівудська зірка, була організована в рамках її ініціативи під назвою актриси Fire Drill Fridays. Вона полягає у тому, щоб влаштовувати протести щоп'ятниці.

AMAZING #FireDrillFriday rally & action at the U.S. Capitol today!



Inspiring to see youth & climate movement leaders join @Janefonda & take bold action to confront climate crisis.



We’re in a #ClimateEmergency, & it’s time to put the fire out! #NoNewFossilFuels #GreenNewDeal pic.twitter.com/4DOkCbQFjO — Collin Rees (@collinrees) October 11, 2019

На такий рух 81-річну Фонду надихнула 16-річна Грета Тунберг. Дівчина, яка є екоактивісткою, страйкувала у школі щоп'ятниці, після чого школярі з усього світу підтримали її аналогічним жестом. Таким чином вони хотіли привернути увагу політиків до проблем клімату в світі.

Я переїхала до Вашингтона, округ Колумбія, щоб бути ближче до епіцентру боротьби за наш клімат. Щоп'ятниці аж до січня я буду очолювати щотижневі демонстрації на Капітолійському пагорбі, вимагаючи, щоб наші політичні лідери вжили заходів для вирішення надзвичайної ситуації з кліматом, в якій ми перебуваємо,

– заявила Джейн Фонда.

Варто додати, що 1 червня 2017 року Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди щодо клімату. Після цього американців ще більше насторожила ситуація з кліматичною кризою.

Саме тому зірка фільму "Якщо свекруха – монстр" підтримала Грету та її фанатів, закликавши своїх прихильників приєднатися до страйків. Проте місцева поліція не оцінила такий пікет знаменитості. Працівники поліції оперативно прибули на місце події, надягнули на Джей Фонду наручники і повели до патрульного автомобіля.