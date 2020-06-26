Канадському акторові Ніку Кордеро наприкінці квітні ампутували ногу через ускладнення, які викликав коронавірус. Він вже 85 днів перебуває в лікарні, де бореться за життя. За цей час через м'язову атрофію Нік схуднув на 30 кілограмів.

Про стан актора повідомляє його дружина Аманда Клутс на особистій сторінці в інстаграмі. Жінка зазначила, що на її коханого чекає довгий шлях одужання. Раніше лікарі навіть казали прощатися з актором, проте зараз він вже реагує на деякі речі та потроху відновлюється.

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Він взаємодіє своїми очима, відповідаючи на питання: піднімає очі догори за "так", а вниз за "ні". Коли він насторожі, також може рухати щелепою. Це єдине, що він здатен робити,

– написала в публікації Аманда.

Обраниця Ніка додала, що він схуднув на 30 кілограмів. Причиною цього стала м'язова атрофія. Поки що актор не може самостійно рухати своїм тілом, тому дружина робить йому пасивну фізіотерапію, щоб допомогти набратися сил та для руху м'язів і суглобів.

М'язова атрофія – синдром, при якому страждає м'язова система людини. Вона може призвести до слабкості, стоншування і зменшення розмірів м'язових волокон, обсягу м'язової тканини. Трапляються випадки, коли відбувається повне зникнення м'язової тканини, що призводить до часткового або повного паралічу.

Аманда додала, що у Ніка були незначні інфекції крові, які викликали проблеми з кров'яним тиском, проте лікарі тримають ситуацію під контролем.

"Хотілося б, щоб я увійшла до його кімнати і він зміг широко усміхнутися мені, взяти за руку. Але замість того, щоб відчувати себе переможеною, я повертаюся до почуття рішучості! Я даю йому будь-яку енергію, яку тільки можу. Я ставлю йому цілі, які хотіли б бачити лікарі. Я наполягаю на тому, що він може зробити це! Деякі можуть дивитися на мене як на божевільну. Вони можуть подумати, що я не до кінця розумію його стан, бо щодня і співаю в його кімнаті. Не збираюся сумувати. Це не те, чого хотів би Нік", – написала жінка в публікації.

Що відомо про COVID-19 у Ніка Кордеро?

У квітні дружина актора повідомила, що її чоловік потрапив до лікарні наприкінці березня з пневмонією. Пізніше у нього діагностували коронавірус, з яким боровся три тижні, проте нещадна хвороба не дозволяла себе перемогти. У Ніка почали утворюватися тромби в судинах. Спершу медики використовували ліки для розрідження крові, проте вони не спрацювали. Лікарям довелося прийняти рішення про ампутацію ноги. Після операції життя актора підтримував апарат штучної вентиляції легень. Три тижні Кордеро перебував у комі, після чого його дружина повідомила, що чоловік розплющив очі. Втім його стан досі залишається дуже слабким.