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8 березня – святкувати чи ні? Опитування

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8 березня – свято чи ні? / 24 канал

Щороку 8 березня в Україні породжує бурхливі дискусії. Частина людей готується до свята заздалегідь, вітає жінок і дарує їм презенти. Інші ж є палкими противниками свята і вважають цей день пережитком рядянщини. А ви святкуєте 8 березня?

8 березня було започатковане як пролетарське феміністичне свято – Міжнародний день жінок-робітниць. Ідею свята подала німецька соціал-демократка Клара Цеткін, яка вимагала рівності жінок і чоловіків у політичних, економічних і соціальних правах. Сьогодні противники свята наголошують, що воно втратило свій сенс, бо навпаки акцентує на нерівності, "інакшості" жінок від чоловіків.

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Інша частина суспільства вважає, що жіноче свято потрібне. І дарує подарунки усім близьким і знайомим жінкам.

Беріть участь в опитуванні – святкувати 8 березня чи ні? Діліться результатами з друзями.

 

Чи дарувати подарунки на 8 березня, дивіться відео:

 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Новини України LifeStyle Традиції 8 березня Опитування 24
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