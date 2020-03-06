8 березня – святкувати чи ні? Опитування
Щороку 8 березня в Україні породжує бурхливі дискусії. Частина людей готується до свята заздалегідь, вітає жінок і дарує їм презенти. Інші ж є палкими противниками свята і вважають цей день пережитком рядянщини. А ви святкуєте 8 березня?
8 березня було започатковане як пролетарське феміністичне свято – Міжнародний день жінок-робітниць. Ідею свята подала німецька соціал-демократка Клара Цеткін, яка вимагала рівності жінок і чоловіків у політичних, економічних і соціальних правах. Сьогодні противники свята наголошують, що воно втратило свій сенс, бо навпаки акцентує на нерівності, "інакшості" жінок від чоловіків.
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Інша частина суспільства вважає, що жіноче свято потрібне. І дарує подарунки усім близьким і знайомим жінкам.
Беріть участь в опитуванні – святкувати 8 березня чи ні? Діліться результатами з друзями.
Чи дарувати подарунки на 8 березня, дивіться відео:
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