8 березня "Друга Ріка" зіграє найбільший концерт у своїй історії

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Гурт "Друга Ріка"
Гурт "Друга Ріка" / Прес-служба

Пісні з останнього альбому "Піраміда" та найкращі хіти гурт представить у Київському Палаці Спорту 8 березня.

Великий концерт поставить крапку у всеукраїнському турі "Друга Ріка" на підтримку альбому "Піраміда" і одночасно стане подарунком від музикантів киянам. Для того, щоб кожен бажаючий зміг отримати свою дозу справжнього українського рок-н-ролу, на всі квитки діятиме єдина ціна.

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Фан-зона – 290 гривень
Сектор – 350 гривень

Гурт
Гурт "Друга Ріка" / Прес-служба

Крім того, що виступ стане найбільшим в історії гурту та завершальним у турі, ним "Друга Ріка" планує встановити концертний рекорд. А саме спробувати зробити те, чого раніше не робив жоден з українських виконавців – зібрати найбільшу концертну залу країни за місяць.

Кожного року навесні усі учасники гурту переймаються одним й тим самим питанням – що дарувати коханим? Цього року ми вирішили об'єднатися у подарунку і зробити його трохи масштабнішим. До того ж, це значно полегшить долю інших чоловіків, які також можливо перебувають у пошуку відповіді на це питання,
– поділився лідер рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Зворотній відлік розпочато, квитки вже у продажу. Купуйте їх як подарунки, даруйте коханим та приходьте святкувати початок весни разом з гуртом "Друга Ріка". Придбати квитки ви можете тут, а стежити за подією – у Facebook.


Концерт гурту "Друга Ріка" у Києві / Прес-служба

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Новини Києва Концерти
Джерело: 24 канал
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