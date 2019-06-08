8 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Карпа, який був одним з учнів святого Павла.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Давид, Олена, Іван, Карпо, Макар.
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Народні прикмети на 8 червня
– Багато комарів 8 червня – остання декада літнього місяця буде теплою.
– Хороший урожай щавлю 8 червня – літо буде теплим.
– Жаби гучно квакають – прикмета того, що варто чекати дощів найближчим часом.
Що можна робити 8 червн
1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
Що не можна робити 8 червня
1. Відмовтеся від планів і проведіть цей день вдома. Якщо ж залишитися вдома не виходить, то перед виходом тричі прочитайте оберіг.