8 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

8 квітня християни відзначають день архангела Гавриїла, який приніс Діві Марії благу звістку про народження від Неї Спасителя світу.

Іменини сьогодні святкують: Алла, Василь, Ганна, Гаврило, Лариса, Марк.

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Народні прикмети на 8 квітня

– Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.

– Якою буде погода 8 квітня, таким і буде 8 жовтня.

– Де сильніше зірки блищать, звідти вітер вранці і повіє.

Що можна робити 8 квітня

1.Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 8 квітня

1.Уникайте в цей день будь-яких хірургічних втручань.

2.Нікому в цей день не можна заздрити.

3.Постарайтеся цього дня ні з ким не сваритися.