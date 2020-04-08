8 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
8 квітня християни відзначають день архангела Гавриїла, який приніс Діві Марії благу звістку про народження від Неї Спасителя світу.
Іменини сьогодні святкують: Алла, Василь, Ганна, Гаврило, Лариса, Марк.
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Народні прикмети на 8 квітня
– Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.
– Якою буде погода 8 квітня, таким і буде 8 жовтня.
– Де сильніше зірки блищать, звідти вітер вранці і повіє.
Що можна робити 8 квітня
1.Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
Що не можна робити 8 квітня
1.Уникайте в цей день будь-яких хірургічних втручань.
2.Нікому в цей день не можна заздрити.
3.Постарайтеся цього дня ні з ким не сваритися.
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