8 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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8 листопада 2019 – яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 8 листопада / Вголос

8 листопада відзначають день святого Великомученика Димитрія. Його вшанування в Україні почалось одразу після прийняття хрещення Київської Русі. Він відкрито навчав мешканців міста християнській вірі та викорінював погані звички.

В народі кажуть, що святий Дмитро приносить зиму. Відтак, навіть якщо ще тепло та сонячно, зустрічають день у теплому одязі. За повір'ям, Дмитрій золотим ключем закриває землю.

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Ключі він триматиме у себе доти, поки по них не прийде святий Юрій (6 травня) та не відімкне землю. Також цим днем завершується сезон весіль. Якщо якась дівчина залишилася не засватана, то рік для неї вважається втраченим.

Іменини 8 листопада святкують: Дмитро

Народні прикмети на 8 листопада

– День на Дмитра без снігу – зима прийде пізно.

– Сніг і мороз – весна буде пізня й холодна.

– Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна.

– Земля замерзла і дме холодний вітер – до Нового року снігу не буде.

– Тепла і ясна погода – весна наступить швидко.

– Випав сніг – листопад буде холодним і морозяним.

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Що можна робити 8 листопада

1. Молитися святому Дмитру про надання допомоги, мужності і терпіння та про зцілення хвороби очей.

2. Садити часник треба до Дмитра – тоді він багато вродить.

Що не можна робити 8 листопада

1. Не можна домовлятися про весілля та проводити сватання. Це пов’язано з тим, що 8 листопада закінчується сезон весіль. Люди починають готуватися до Різдвяного посту.

2. Після Дмитра не рекомендується виганяти на пасовище худобу. Старожили кажуть, що рогата худоба піддається нападам вовків і інших хижаків. Тому після 8 листопада повинна залишатися в хліві.

3. Не можна у цей день шити, займатися ткацтвом і в’язати.

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Теги: LifeStyle Традиції
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