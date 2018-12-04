8-річний хлопчик став найбільш високооплачуваною зіркою YouTube за рейтингом Forbes

Імените видання Forbes опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних зірок YouTube у 2018 році і перше місце в "елітному" списку посів 8-річний блогер Ryan ToysReview.

За інформацією Forbes, американський хлопчик має 17 мільйонів підписників і за час свого блогерства він заробив близько 22 мільйонів доларів. Хлопчик робить різноманітні огляди іграшок, які йому надсилають знамениті компанії. Участь у зйомках відеороликів також бере вся його сім’я.

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Загалом, його відеоогляди сумарно переглянуло більше 1,5 мільярда разів. За його каналом в YouTube стежить 17,3 мільйонів підписників.



Ryan ToysReview / Forbes

Друге місце у рейтингу посів американський актор та відеоблогер Jake Paul, який має 17,5 мільйонів підписників та заробив на каналі близько 21,5 мільйонів доларів.

Jake Paul / Forbes

Трійку лідерів закрив канал під назвою Dude Perfect, що має 36 мільйонів підписників. За свою роботу, команда з п’яти людей – Кобі Коттон, Корі Коттон, Тайлер Тоні, Гаррет Гільберт і Коді Джонс, заробила 20 мільйонів доларів.



Dude Perfect / Forbes

Видання Forbes при підрахунку враховувало заробіток блогерів з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року і всі цифри базувались на основі даних Captiv8, SocialBlade і Pollstar та завдяки інтерв’ю з людьми з даної індустрії.

Нагадаємо, що раніше експерти видання Hopper HQ назвало світську левицю Кайлі Дженнер найбагатшою зіркою соціальної мережі Instagram. Зірка "посунула" в рейтингу минулорічну рекордсменку Селену Гомес, а також футболіста Кріштіану Роналду і сестру Кім Кардашян.