9 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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9 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 9 квітня / unsplash.com

9 квітня 2019 року вшановується день святої Матрони. Жінки цього дня молилися святій і просили допомогти їм у роботі.

Іменини сьогодні святкують: Феодосій. 

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Народні прикмети на 9 квітня

– Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися.

– Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно. 

– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

Що можна робити 9 квітня

1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.

Що не можна робити 9 квітня 

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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