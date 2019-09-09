9 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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9 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні і що не можна робити
Що можна і не можна робити 9 вересня / Фото з відкритих джерел

9 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Пимена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних.

Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Савва.

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Народні прикмети на 9 вересня

– Великий врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.

– Грім прогримів – тепло протримається ще довго.

– Багато жолудів на дубі – до суворої зими.

Що можна робити 9 вересня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 9 вересня

1. Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя. 

2. Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро. 

3. Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду. 

4. Не здійснюйте у цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть. 

5. Не можна в цей день свататися – до розпаду пари. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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