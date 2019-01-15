Адвокат скандального Гарві Вайнштейна відмовляється від справи про секс-скандал, – ЗМІ

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Гарві Вайнштейн і його адвокат Бенджамін Брафман
Гарві Вайнштейн і його адвокат Бенджамін Брафман / www.gettyimages.in

Історія навколо скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна триває вже більше одного року. Наразі продюсер, якого неодноразово звинувачували в секс-скандалі, перебуває під домашнім арештом, а от його адвокат Бенджамін Брафман хоче відсторонитися від скандальної справи.

Про це повідомляють журналісти у виданні NBC.

Таємне джерело розповіло, що адвокат більше не має наміру продовжувати справу Вайнштейна і захищати його перед судом. Поки що офіційної інформації про остаточне рішення адвоката немає, однак в разі правдивості інформації самовідвід має схвалити лише суддя.

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У ЗМІ додають, що причиною такої відмови від справи стали розбіжності між чоловіками, характер яких невідомий. Представники каналу відзначили, що Гарві Вайнштейн нещодавно зустрічався з командою адвокатів для вироблення стратегії захисту в суді. Тому, можна припустити, що інформація щодо адвоката є достовірною.


Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань / 24 канал

У чому полягає скандал з Гарві Вайнштейном?Секс-скандал із голлівудським продюсером спалахнув у 2017-ому. Понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.

Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Гарві Вайнштейн
Джерело: Lifestyle
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