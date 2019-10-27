"Аеронавти": у мережі з'явився трейлер пригодницької кінострічки

Вже у грудні 2019 року кіномани зможуть побачити новий захопливий фільм "Аеронавти" (The Aeronauts). Непересічна історія та спецефекти вже отримали перших прихильників, які із захватом стежать за новинами про стрічку. Щоб підігріти цікавість глядачів, автори проєкту опублікували захопливий трейлер.

Ролик з'явився на ютуб-каналі Amazon. Згідно з відео, головні ролі у фільмі "Аеронавти" отримали Фелісіті Джонс та Едді Редмейн. Голлівудські актори співпрацюють не вперше, адже у 2014 році у світ вийшла їхня кінострічка "Всесвіт Стівена Гокінга".

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Новий пригодницький фільм розкаже глядачам історію перших аеронавтів – британського вченого-метеоролога Джеймса Глейшіра і пілота Амелії Рен. Сюжет базується на реальних подіях: у 1862 році відчайдухи здійснили подорож на повітряній кулі, щоб дослідити верхні шари атмосфери. Однак головні герої зіткнулись із багатьма труднощами, яких не передбачали, та змушені були вести боротьбу за виживання.

Кінострічка "Аеронавти" дещо відрізнятиметься від реальної історії. Амелія Рен тут вигаданий персонаж, адже у ХІХ столітті у мандрівку з Джеймсом Глейшіром вирушив його друг Генрі Коксвелл. Чоловіки встановили приголомшливий рекорд, досягнувши висоти 11 887 метрів над землею. Представники Лондонського королівського товариства вже встигли розкритикувати рішення режисера Тома Гарпера щодо заміни персонажів. За їхніми словами, Генрі Коксвелл відіграв чималу роль у мандрівці, врятувавши вченого зі світовим іменем.

Прем'єра фільму відбулась на міжнародних кінофестивалях у Теллурайді і Торонто. У прокат стрічка "Аеронавти" вийде 5 грудня 2020 року.

Дивіться трейлер пригодницького фільму "Аеронавти": відео

Дивіться перший офіційний трейлер фільму "Аеронавти": відео українською