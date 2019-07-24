Аферистів дуже багато, – Гайтана розповіла про шлюбну угоду з чоловіком

Українська співачка Гайтана приголомшила прихильників несподіваним зізнанням. У мережі артистка розповіла, що одразу після одруження з саунд-продюсером Алексом Смартом вона підписала шлюбну угоду.

Така практика є звичною за кордоном, однак в Україні не має такої популярності. Однак, як переконує Гайтана на своїй офіційній Instagram-сторінці, шлюбний контракт потрібен кожній парі.

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Шлюбний контракт – угода, яка може укладатись, як до весілля, так і під час подружнього життя. Угода може містити чимало пунктів, однак зазвичай стосується майна та фінансових збережень. При розлученні шлюбний контракт може врегульовувати питання щодо розподілу майна та виплати аліментів.

Ініціатором цієї ідеї в її сім'ї став чоловік – Алекс Смарт. При цьому рішення саунд-продюсер прийняв не для того, щоб вберегти свої заощадження, а щоб показати на ділі – він не прагне обманути на той час відому та багату Гайтану. Ймовірно, подібні ситуації в артистки були, тому шлюбний контракт аж ніяк не засмутив її.

"Скажу вам по секрету! Шлюбний контракт потрібен! Як тільки ми з чоловіком розписалися, він запропонував мені оформити з ним шлюбну угоду. Вперше в житті я почула від чоловіка, що він хоче, щоб у мене і у моїх батьків ніколи не виникало сумнівів у щирості нашої любові. Чесно, я була дуже щаслива! Адже мій гіркий досвід навчив мене, що аферистів дуже багато. Вони вміло маніпулюють вами, звинувачуючи в недовірі, тільки заради того, щоб привласнити ваші фінанси і нерухомість", – пояснила Гайтана.

Що відомо про шлюб Гайтани?Гайтана – одна з небагатьох зірок, яка не прагне виставляти своє приватне життя на показ. Тільки у 2017 році артистка познайомила прихильників зі своїм чоловіком – Алексом Смартом. Весілля пари було таємним, та, за словами Гайтани, відбулось у 2016-му. Наразі знамените подружжя мешкає в Києві та виховує спільну доньку Сапфір-Ніколь.