Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними

Нарешті дочекалися! Попереду цілих три місяці для задоволення. Літо — це той сезон, коли все здається яскравішим та цікавішим, але нам все ж таки вдалось виділити найгучніші події, які чекатимуть на вас уже з 3 червня.

Не гайте часу і відмічайте у своєму календарі найкращі заходи в столиці України цього сезону!

Афіша заходів в Києві влітку 2019 року

Бумбокс Family Show

Арт-завод Платформа

5 червня, 19:00

Вартість: 799 гривень

Уже зовсім скоро розпочнеться літо – це час подорожей, пригод та музичних фестивалів під відкритим небом. І тут "Бумбокс" вирішили шокувати шанувальників несподіваною заявою: цього літа вони не гратимуть на жодному з численних заходів. Але на початку літнього сезону організують великий сольний концерт на арт-заводі "Платформа", який здивує усіх. У чому полягають його головні відмінності? Рахуйте самі: фотовиставка, присвячена історії гурту; майстер-клас з гри на барабанах від Олександра Люлякіна; продаж мерчу від "Бумбокс" Family Show, автограф-сесія, діджей-сет. Уперше в Києві прозвучать декілька пісень з нового альбому "Таємний код", гурт представить свій новий склад і запросить на сцену зіркових гостей. Готуйтеся, бо літо почнеться з любові, тепла і музики "Бумбокс".



Videozhara

Арт-завод "Платформа"

8-9 червня, 12:00

Вартість: 449-1899 гривень

Дводенний фестиваль Videozhara – це довгоочікувана зустріч відомих блогерів з їхніми фанатами. Максимально хайпова подія для всіх бажаючих вийти з віртуального світу, наповнити вихідні драйвом, першими дізнатися про новини і майбутні тренди дружнього YouTube-ком'юніті. Цього разу організатори перевершили всі очікування та підготували щось особливе: 9 сцен для виступів блогерів і музикантів; близько 15 тематичних майданчиків і більше 600 зірок YouTube і Instagram, серед яких: XO Life, Катя Адушкін, Олена Венум, Влад Папір "А4", Настя Гонцул, Halber, Pupsi Kira, Eugene Sagaz і багато інших! Готуйте свої плакати для автографів, а телефони для нескінченних Stories в соціальних мережах – це літо починається з нестримною енергії на арт-заводі "Платформа"!



Interpol

Зелений Театр

12 червня, 20:00

Вартість: 1290 гривень

Важко уявити період нульових з гранж-музикою і творчістю Nirvana та Radiohead без впливу американського гурту Interpol. Саме вони воскресили моду на вже позабутий у Великобританії пост-панк, досягли вершини музичних чартів і відкрили шлях у майбутнє багатьом колективам, яких надихнула творчість нью-йоркської четвірки. Тому що Interpol – це секс, це стиль, це драйв, енергія нічного міста, червоні ліхтарі проїжджаючих автомобілів, кохання у бетонно-залізних джунглях. До України музиканти завітають не з пустими руками, а з презентацією нової платівки Marauder, яка, за словами фронтмена колективу Пола Бенкса, "приносить задоволення від кожної пісні". Чекаємо з нетерпінням, вперше в Україні – Interpol!



MARUV

Stereo Plaza

14 червня, 20:00

Вартість: 590-2990 гривень

Проекту MARUV ще не виповнилося й двох років, але співачка вже неодноразово ставала причиною новин і джерелом чуток для журналістів телеканалів, музичних видань і lifestyle-медіа. Її називають українською поп-іконою сучасності: сексуальна, смілива, щира, скандальна, провокаційна – і з цим погоджується армія шанувальників, якою MARUV забезпечив кліп на пісню Drunk Groove (понад 111 мільйонів переглядів на YouTube). Зараз фанати готуються штурмувати київський клуб Stereo Plaza, щоб потрапити на дебютний сольний концерт MARUV, де співачка виконає такі хіти, як Stories, Black Water і, напевно, декілька сюрпризів, включаючи найсвіжіші треки.



The Chemical Brothers

МВЦ

15 червня, 20:00

Вартість: 150-4999 гривень

Не хочеться вкотре казати, що на Україну все частіше звертають увагу всесвітньо відомі музиканти, яким раніше не було до нас справи, але це факт. І це радує, адже інакше у нас навіть не було б можливості анонсувати виступ the Chemical Brothers – настільки відомого і впливового колективу, що розповідати про їхню біографію чи творчі успіхи здається знущанням перед їхніми шанувальниками. Це гучний come back, тому що вперше з сольним виступом чотирикратні володарі премії Grammy виступали в Україні 12 років тому – це означає, що енергія live-шоу британців знову занурить весь Міжнародний виставковий центр та його відвідувачів в унікальний електронно-музичний перформанс.



Tokio Hotel

Atlas

17 червня, 20:00

Вартість: 1399-2999 гривень

Десятки мільйонів проданих екземплярів альбомів, сотні отриманих музичних премій, божевільна армія відданих фанатів і нескінченне відчуття ностальгії за минулим. 17 червня Tokio Hotel завітають до української столиці з концертом у клубі Atlas. Ця музична подорож розпочнеться з 2001 року, зробить обов'язковий піт-стоп у 2007-му і повернеться до сучасності. Фани Tokio Hotel пережили безліч музичних перевтілень в творчості своїх кумирів, але в цьому році є відразу декілька підстав, щоб зустрітися: реліз нового альбому Melancholic Paradise та 15-річчя концертної діяльності. Які сюрпризи чекають нас в цей раз? Музиканти постійно експериментують зі звучанням і епатують живими виступами, тому можна не сумніватися, що і в цей раз Tokio Hotel приготували щось грандіозне!



UPARK FESTIVAL

SKY Family Park

16-18 липня

Вартість: 1499-2299 гривень

Кожного разу, коли організатори UPARK починають оголошувати хедлайнерів свого заходу, в українських меломанів з'являється ще декілька причин чекати на початок літнього сезону. Щорічно на афіші фестивалю з'являються найгучніші імена і назви всесвітньо відомих колективів – достатньо перелічити музикантів, які з 16 по 18 липня будуть виступати на території SKY Family Park, щоб у левової частки прогресивних українців загорілися очі: легендарні Thirty Seconds to Mars, бунтарі Die Antwoord, Bring Me The Horizon, Rag'n'Bone Man, Nothing but Thieves, Ivan Dorn, Pale Waves, AJR, SWMRS, MISSIO + десятки різноманітних активностей і причин для святкування найкрутішої музичної події літа. На вас чекає фестивальний рай у серці української столиці.



Літо на ВДНГ

1 червня – 31 серпня, з 10:00

Розклад та інформація

У минулому році проект "Літо на ВДНГ" відвідало понад два мільйони киян та гостей української столиці. Така кількість відвідувачів дозволяє назвати парк найпопулярнішою локацією для відпочинку та сімейного дозвілля на мапі як столиці, так і країни в цілому. Цього літа у новому сезоні локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та ще багатьма іншими активностями – усього понад півсотні локацій для дозвілля з родиною, друзями та коханими. Розклад івентів та всю необхідну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті або на сторінках у соцмережах.



Кава Квест Фест

ВДНГ

31 серпня – 1 вересня

Кава – це не просто найкращий друг сучасної людини, що допомагає прокинутися вранці та відчути себе бадьорим. Це частина справжньої філософії та культури, в якій людина і ароматний напій спільно стають творцями унікальних історій. Для кожного, хто любить каву; для кожного, кого надихає її культура; для всіх фахівців і професіоналів кавової майстерності – "Кава Квест Фест"! Цей захід протягом двох днів розповість про все, що тільки може бути пов'язано зі світом кави: бариста візьмуть участь в професійних чемпіонатах; фахівці в рамках лекторію поділяться власним досвідом і секретами бізнесу; а більше, ніж 50 столичних закладів відкриють невеличкі філії на території фестивалю. Більше подробиць шукайте на сайті заходу і на його сторінках в соціальних мережах!



Фотопростір "Пікнік Сад"

ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Працює щоденно

Вхід – безкоштовно, корзина для пікніка – 490 грн на двох, 975 грн на чотирьох

Про цю локації варто розповісти окремо. Цього літа на ВДНГ відкрився новий insta-простір "Пікнік Сад". Сюди можна прийти, щоб влаштувати свій власний пікнік з друзями, а можна і придбати кошик для пікніка з напоями та смачними смаколиками на місці. Гарних краєвидів та пледів вистачить на всіх, адже суть локації якраз і полягає в тому, що все для пікніка ви знайдете тут. Ну і, звичайно, у "Пікнік Саду" можна зробити дуже красиві фото для соцмереж.



