Актор "Дедпула" Раян Рейнольдс ледь врятувався від фанатів: курйозне відео

Іменитий актор, який зіграв антигероя коміксів компанії Marvel Дедпула, втрапив у дотепну ситуацію під час презентації фільму "Вільний хлопець". На Раяна Рейнольдса ринув натовп прихильників. Проте акторові вдалося врятуватися від такої любові віртуозним стрибком.

43-річний канадський актор опинився на піку своєї популярності після головної ролі в комедійному бойовику "Дедпул". Очевидно, його супергеройські вміння, які він продемонстрував під час зйомок, стали в нагоді й у реальному житті.

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У суботу, 7 грудня, в Бразилії відбувся фестиваль Comic Con Experience. Раян Рейнольдс став гостем заходу і презентував комедійний фільм "Вільний хлопець", у якому він зіграє головну роль.

Актор наблизився до шанувальників, які щільно оточили сцену. Захоплені глядачі не витрималися і ринули просто на актора. Вони зламали огорожу і одне за одним почали падати. Дивом Раяну Рейнольдсу вдалося вискочити назад на сцену. За секунду він оговтався від шоку і спустився, аби допомогти фанатам піднятися.

mano essa ccxp tá muito épica mesmo o ryan quase caindo com a galera e o joe morrendo de rir #CCXP19 pic.twitter.com/t7mp4KWZOz — angell skywalker // bw ww84 filmes do ano ʬ⁸⁴ ⴵ (@ilyjawreguis) 7 грудня 2019 р.

Режисером комедії "Вільний хлопець", у якій зіграє Раян Рейнольдс, виступив легендарний американський кінопродюсер Шон Леві. Він прославився своєю роботою над стрічкою "Ніч в музеї" та науково фантастичним серіалом "Дуже дивні справи".

За словами актора, сюжет фільму передбачає подорож невинного героя цинічним світом. Він зіграє касира в банку, якому довелося пережити 17 пограбувань за день. Як з'ясувалося, він просто перебував у грі під назвою "Вільне місто".

Світова прем'єра стрічки відбудеться 3 липня 2020 року.



Раян Рейнольдс у фільмі "Вільний хлопець" / Instagram / @vancityreynolds