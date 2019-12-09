Актор "Дедпула" Раян Рейнольдс ледь врятувався від фанатів: курйозне відео

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Раян Рейнольдс / Instagram / @vancityreynolds

Іменитий актор, який зіграв антигероя коміксів компанії Marvel Дедпула, втрапив у дотепну ситуацію під час презентації фільму "Вільний хлопець". На Раяна Рейнольдса ринув натовп прихильників. Проте акторові вдалося врятуватися від такої любові віртуозним стрибком.

43-річний канадський актор опинився на піку своєї популярності після головної ролі в комедійному бойовику "Дедпул". Очевидно, його супергеройські вміння, які він продемонстрував під час зйомок, стали в нагоді й у реальному житті. 

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У суботу, 7 грудня, в Бразилії відбувся фестиваль Comic Con Experience. Раян Рейнольдс став гостем заходу і презентував комедійний фільм "Вільний хлопець", у якому він зіграє головну роль.

Актор наблизився до шанувальників, які щільно оточили сцену. Захоплені глядачі не витрималися і ринули просто на актора. Вони зламали огорожу і одне за одним почали падати. Дивом Раяну Рейнольдсу вдалося вискочити назад на сцену. За секунду він оговтався від шоку і спустився, аби допомогти фанатам піднятися. 

Режисером комедії "Вільний хлопець", у якій зіграє Раян Рейнольдс, виступив легендарний американський кінопродюсер Шон Леві. Він прославився своєю роботою над стрічкою "Ніч в музеї" та науково фантастичним серіалом "Дуже дивні справи".

За словами актора, сюжет фільму передбачає подорож невинного героя цинічним світом. Він зіграє касира в банку, якому довелося пережити 17 пограбувань за день. Як з'ясувалося, він просто перебував у грі під назвою "Вільне місто".

Світова прем'єра стрічки відбудеться 3 липня 2020 року.

Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс у фільмі "Вільний хлопець" / Instagram / @vancityreynolds

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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