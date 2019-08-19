Актор Двейн Джонсон одружився на Гаваях: романтичні фото пари

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Двейн Джонсон та Лорен Гашан одружились
Двейн Джонсон та Лорен Гашан одружились / Instagram / @therock

Голлівудький актор Двейн Джонсон, який є одним з найбагатших акторів світу, офіційно узаконив відносини зі своєю партнеркою Лорен Гашан на Гаваях. Весільна церемонія відбулась днем раніше, 18 серпня.

Двейн, або як його ще називають "Скала", опублікував пару промовистих світлин, на яких постав зі своєю коханою у весільних образах. 47-річний актор та 34-річна співачка обмінялись весільними клятвами на мальовничому пагорбі Гаваїв. 

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Двейн Джонсон та Лорен Гашан одружились
Двейн Джонсон та Лорен Гашан одружились / Instagram / @therock

"Ми зробили це!", – лаконічно підписав допис кіноактор, опублікувавши знімки на день пізніше після радісної події. Наразі в артистки та фотографа церемонії не з'явилось жодних нових фотографій з весілля. Автором знімків став Hiram Garcia.

Молодята одягнули білосніжні образи з елементами традиційного гавайського стилю: Двейн приміряв білі штани та сорочку, доповнивши look гірляндою із зелені на шиї, в той час як його обраниця обрала біло-кремову сукню з квітковим орнаментом та фатою. 

Двейн Джонсон та Лорен Гашан одружились
Весілля Двейна Джонсона та Лорен Гашан на Гаваях / Instagram / @therock

Відомо, що пара перебуває у стосунках 12 років та навіть мають двох спільних дітей – 3-річну Жасмин та 1-річну Тіану. Раніше кіноактор був одружений з Дені Гарсією (1997-2007), у шлюбі з якою виховав спільну доньку Симон.

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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