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Актор Двейн Джонсон зі співами вчить маленьку доньку мити руки: миле відео

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Двейн Джонсон / Фото: Getty Images

Знаменитий голлівудський актор Двейн Джонсон у розпал пандемії коронавірусу поділився з прихильниками милим відео, на якому співає для своєї донечки та вчить її, як правильно мити руки.

Зіркові батьки все частіше діляться фото та відео з дітьми на карантині. Вони дають рекомендації шанувальникам щодо занять в складний час, а також показують, як проходять їхні будні. Знаменитість Двейн Джонсон вирішив навчити свою дворічну доньку Тіану ретельно мити руки, щоб не захворіти на коронавірус.

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Миле відео, за участі Дейва та Тіани, з'явилося на його особистій інстаграм-сторінці. Дівчинки сидить у ванній кімнаті біля раковини в той час, як її кремезний батько миє руки та співає пісеньку із мультфільму "Ваяна". Цей ролик менш, ніж за добу набрав 16 мільйонів переглядів та тисячі захопливих коментарів.

Перед тим, як прийняти душ, Тіа вимагає, щоб я заспівав реп-частину моєї пісні You're Welcome із "Ваяни". Декілька тижнів тому ми зрозуміли, що це чудово розважає дітей, поки вони миють руки?
– прокоментував відео актор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

Зазначимо, станом на 3 квітня у світі підтвердили 1 018 150 випадків захворювання COVID-19. Недуга забрала життя 53 251 людини. 213 226  людям вдалося одужати. Найбільше хворих на коронавірус наразі в США. Там їх число складає 245 373 осіб.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Зіркові батьки Кіно Голлівуд
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