Актор "Гри престолів" зізнався, що творці серіалу зняли альтернативний фінал 8 сезону

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Крістофер Гів'ю зізнався, що є ще один фінал серіалу / HBO, Metro UK

Норвезький актор Крістофер Гів'ю поділився, що "заради розваги" творці фентезійного серіалу "Гра престолів" зняли ще одну кінцівку серіалу, але вона залишилась лише в особистих архівах знімальної команди.

Про це виконавець ролі Тормунда розповів в інтерв’ю для видання Metro UK.

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Ну, ми зняли альтернативний фінал. Це було в основному для розваги, але я не знаю, чи дозволю собі розказати вам про це,
– згодом додавши журналістам, що він все ж залишить все в секреті, але "це було весело".

Увага, спойлери!

Варто додати, що у фіналі 8 сезону "Гри престолів", який став фінальним, королем шести королівств став Бран Старк (роль виконав Айзек Гемпстед Райт) завдяки Джону Сноу (Кіт Гарінтон), який вбив Дейнеріс Таргарієн (Емілія Кларк). Короля Ночі (Володимир Фурдик) в середині 8 сезону вбила Арія Старк (Мейсі Вільямс).

 

Важко припустити, що чекало на фанатів в альтернативній кінцівці, адже телевізійний варіант сподобався далеко не всім фанатам, через що вони навіть створили петицію для перезнімань фіналу саги.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив усього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
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