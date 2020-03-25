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Актор Кевін Гарт оголосив, що вчетверте стане батьком

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Кевін Гарт вчетверте стане батьком / Instagram / @kevinhart4real

За пів року після ДТП Кевін Гарт та його дружина Еніко оголосили про поповнення в сім'ї. Для голлівудського актора це буде четвертий нащадок.

Як відомо, 1 серпня Кевін Гарт потрапив у моторошну аварію. Водій авто, в якому був актор, раптово втратив кермування, через що машина виїхала в канаву. Рятувальники ледве дістали людей з потрощеної іномарки. Після операції на хребту лікарі не могли стверджувати, що Кевін Гарт буде ходити. За їхніми словами, це чудо, що він і так вижив. 

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Однак минуло більше половини року, як актор та його дружина оголосили про майбутнє поповнення. Подружжя опублікувало у мережі досить пікантне фото вагітної Еніко, підписавши, що очікують на другу спільну дитину. 

Дитина №2. Посеред усього цього ми посилили молитви і не можемо передати, наскільки вдячні! Скоро ми станемо родиною з шести осіб! Світимось від щастя і ростемо,
– написала майбутня матуся. 


Актор Кевін Гарт вчетверте стане батьком / Instagram / @kevinhart4real

Кевін Гарт та Еніко Перріш одружились у серпні 2016 року. Церемонію закохані влаштували неподалік Санта-Барбари. А вже за рік у подружжя з'явився син, якого назвали Кензо. Окрім цього, Кевін Гарт має двох дітей від першого шлюбу з Торре Гарт. 


Кевін Гарт з дружиною і дітьми / Instagram / @kevinhart4real

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Голлівуд
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