Актор Маколей Калкін пожартував над фільмом "Сам удома" у мережі

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Маколей Калкін
Маколей Калкін / www.gettyimages.com

Актор Маколей Калкін, який зіграв головну роль у кінострічці "Сам удома", вирішив пожартувати зі свого героя Кевіна Маккалістера.

Маколей написав на своїй сторінці в Twitter кумедний пост про головного персонажа фільму "Сам удома".

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Днями мережа вибухнула новиною про те, що 38-річний Маколей Калкін мав змогу повторити відомі сценки з фільму "Сам удома". Актор знявся у різдвяній рекламі гаджетів від креативного відділу Google. 

Комедія "Сам удома" транслюється щорічно перед різдвяними та новорічними святами ледь не у кожному домі. Так, історія про хлопчика Кевіна, який рятує свій будинок від 2 грабіжників, стала однією з найвідоміших.

Відчуваю себе винуватим перед усіма грабіжниками, які через мене не можуть спокійно обчистити будинок на Різдво,
– пожартував зі свого персонажа Калкін.


"Сам удома – 2"

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Курйозні новини Кіно
Джерело: 24 канал
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