Актор Міккі Рурк хоче, щоб його поховали в Україні: несподівані подробиці

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Міккі Рурк
Міккі Рурк / The Blast

Голлівудський актор та продюсер, зірка фільмів "Реслер" та "Дев'ять із половиною тижнів" 67-річний Міккі Рурк заявив, що після своєї смерті хоче бути похороненим в Україні.

Про те, що зірка голлівудського кіно Міккі Рурк хоче бути похороненим в Україні повідомляє видання Сегодня. У джерелі зазначається, що актор неодноразово зізнавався в любові слов'янам, однак днями він перевершив сам себе.

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67-річна знаменитість зізнався, що в останню путь він хоче відправитися у Хмельницьку область в село Загірці. Саме там живе бабуся його помічника Дмитра Корнійчука, який став йому близьким другом.

Я говорив Дмитру: коли я помру, не хочу, щоб мене поховали тут (у США, – LifeStyle 24). Він показував, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там,
– заявив Міккі Рурк.

Проте, попри відверті розмови про смерть, над заповітом актор поки що не думає. Ба більше, він активно працює над новими проєктами, пише сценарій для майбутнього фільму, планує зйомки у не менш, ніж десятьох стрічках, а також купити будинок у Нью-Йорку, аби зустріти там безтурботну старість.

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Теги: LifeStyle Голлівуд
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