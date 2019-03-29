Актор Ніколас Кейдж вирішив розлучитись із 23-річною дружиною: деталі

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Ніколас Кейдж розлучився
Ніколас Кейдж розлучився / amedpost.com

Знаменитий голлівудський актор Ніколас Кейдж у 55 років вирішив покінчити із холостяцьким життям та вчетверте піти під вінець. Його обраницею стала 23-річна візажистка Еріка Койке. Однак шлюб пари протривав всього 4 дні.

Як повідомляють інсайдери журналу People, 25 березня щасливий Ніколас Кейдж та його кохана Еріка Койке офіційно зареєстрували свої стосунки. Голлівудська пара відмовилась від пишної церемонії та одружилась у Лас-Вегасі. Однак не минуло й 4 днів, як Ніколас Кейдж вирішив скасувати шлюб, подавши до суду відповідні документи.

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За словами очевидців, у день одруження актор був напідпитку. Ніколас Кейдж кричав на весь зал, що колишній бойфренд Еріки – наркодилер, тому вона з легкістю забере у нього всі статки після весілля. Сама ж наречена була збентежена від таких заяв та намагалась заспокоїти коханого. 

Вона говорила йому: "Я не прошу тебе одружуватись", – розповів очевидець. 

Оскільки Ніколас та Еріка поводилась дуже гучно, їх відвели в окреме приміщення, де й зареєстрували шлюб. Чому актор вирішив скасувати своє рішення після 4 днів – наразі невідомо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Це не вперше Ніколас Кейдж пішов до вівтаря. Першою дружиною актора була Патриція Аркетт. Пара розписалась у 1995 році, а вже за 6 років оголосила про розлучення. Наступною коханою, з якою Ніколас Кейдж одружився, була Ліза Марія – донька легендарного співака Елвіса Преслі. Офіційно закохані розлучились у 2004-му. Згодом голлівудський актор мав тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім, але у 2016 році вони теж розійшлись. Пара має 12-річного сина Кал-Ела Коппола.

Після такої серії розлучень прихильники Ніколаса Кейджа не сподівались, що він наважиться на ще одне весілля. Однак актор зумів їх приголомшити новиною про весілля та рекордно швидке розлучення. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення
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