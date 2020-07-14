В озері Піру, що в Каліфорнії, знайшли тіло голлівудської акторки Наї Рівери. На місце трагедії приїхали родичі загиблої кінозірки та її колеги з серіалу "Хор", які по-особливому попрощались із нею.

Як повідомляє People, голлівудські актори приїхали до озера, що в національному лісі Лос-Падрес, 13 липня. Зірки стали на місце, де востаннє бачили Наю Ріверу живою. Взявшись за руки, вони молились, що встигли сфотографувати журналісти. Кадр розлетівся всіма американськими ЗМІ та розчулив мережу, а знаменитості закликали долучатись до молитви за Наю Ріверу.

Важливо Тіло Наї Рівери знайшли рятувальники: обставини смерті

Вже за кілька годин після цього правоохоронці скликали пресконференцію та заявили, що знайшли тіло загиблої акторки.

Деякі учасники серіалу "Хор" і справді прийшли до озера. Поліція дозволила їм спуститися до краю води, оскільки це не шкодило пошукам. Вони згуртувались і молилися за неї. Справді, незадовго після цього ми знайшли тіло Наї Рівери,

– заявив шериф.

Що відомо про смерть Наї Рівери

Ная Рівера зникла безвісти 8 липня. Катер, який орендувала акторка, знайшли на озері Піру. На судні був її 4-річний син Джозі, який спав на борту та не знав, де його зіркова мама.

Відтоді пошуки Наї Рівери не припинялись. Ускладнювало спецоперацію те, що дно озера мало рослинність та сплетіння кори. До пошуків 33-річної акторки долучився і батько зірки, який пірнав разом з рятувальниками. На місці трагедії чергувала поліція, яка не допускала пресу до водойми. Наразі тіло Наї Рівери знайшли, а родичі готуються до похорону.

Правоохоронці припускають, що катер Наї Рівери віднесло підводною течією, коли зірка відпочивала у воді з сином. Акторка врятувала маленького Джозі, повернувши його на судно, однак не змогла сама вибратись з води. Смерть зірки серіалу "Хор" кваліфікують, як нещасний випадок.

Серіал "Хор": цікаві факти про стрічку

Серіал "Хор" має шалену популярність у США та світі. За сюжетом, школярі записуються у гурток з вокалу та виступають з хором "Нові напрямки". Однак, як це часто буває в голлівудських стрічках, історія підлітків заплутана та сповнена життєвими перипетіями, які ті намагаються подолати. У серіалі можна побачити і юнацькі переживання, труднощі в стосунках і опір команди школярів, яка прагне закрити гурток.

Головні ролі у телепроєкті отримали актори Діанна Агрон, Крістофер Колфер, Ліа Мішель, Кевін МакХейл, Корі Монтейт, Ембер Райлі, Марк Саллінг, Меттью Моррісон, Джейма Мейс та Джейн Лінч. Ная Рівера зіграла у серіалі "Хор" Сантану Лопес. Стрічка виходила на екран з 2009 року, а останні епізоди презентували у 2015-му.

Дивіться трейлер до серіалу "Хор": відео