Актори серіалу "Хор" помолились за Наю Ріверу перед тим, як знайшли її тіло: щемливе фото
В озері Піру, що в Каліфорнії, знайшли тіло голлівудської акторки Наї Рівери. На місце трагедії приїхали родичі загиблої кінозірки та її колеги з серіалу "Хор", які по-особливому попрощались із нею.
Як повідомляє People, голлівудські актори приїхали до озера, що в національному лісі Лос-Падрес, 13 липня. Зірки стали на місце, де востаннє бачили Наю Ріверу живою. Взявшись за руки, вони молились, що встигли сфотографувати журналісти. Кадр розлетівся всіма американськими ЗМІ та розчулив мережу, а знаменитості закликали долучатись до молитви за Наю Ріверу.
Важливо Тіло Наї Рівери знайшли рятувальники: обставини смерті
Вже за кілька годин після цього правоохоронці скликали пресконференцію та заявили, що знайшли тіло загиблої акторки.
Деякі учасники серіалу "Хор" і справді прийшли до озера. Поліція дозволила їм спуститися до краю води, оскільки це не шкодило пошукам. Вони згуртувались і молилися за неї. Справді, незадовго після цього ми знайшли тіло Наї Рівери,
– заявив шериф.
Що відомо про смерть Наї Рівери
- Ная Рівера зникла безвісти 8 липня. Катер, який орендувала акторка, знайшли на озері Піру. На судні був її 4-річний син Джозі, який спав на борту та не знав, де його зіркова мама.
- Відтоді пошуки Наї Рівери не припинялись. Ускладнювало спецоперацію те, що дно озера мало рослинність та сплетіння кори. До пошуків 33-річної акторки долучився і батько зірки, який пірнав разом з рятувальниками. На місці трагедії чергувала поліція, яка не допускала пресу до водойми. Наразі тіло Наї Рівери знайшли, а родичі готуються до похорону.
- Правоохоронці припускають, що катер Наї Рівери віднесло підводною течією, коли зірка відпочивала у воді з сином. Акторка врятувала маленького Джозі, повернувши його на судно, однак не змогла сама вибратись з води. Смерть зірки серіалу "Хор" кваліфікують, як нещасний випадок.
Серіал "Хор": цікаві факти про стрічку
Серіал "Хор" має шалену популярність у США та світі. За сюжетом, школярі записуються у гурток з вокалу та виступають з хором "Нові напрямки". Однак, як це часто буває в голлівудських стрічках, історія підлітків заплутана та сповнена життєвими перипетіями, які ті намагаються подолати. У серіалі можна побачити і юнацькі переживання, труднощі в стосунках і опір команди школярів, яка прагне закрити гурток.
Головні ролі у телепроєкті отримали актори Діанна Агрон, Крістофер Колфер, Ліа Мішель, Кевін МакХейл, Корі Монтейт, Ембер Райлі, Марк Саллінг, Меттью Моррісон, Джейма Мейс та Джейн Лінч. Ная Рівера зіграла у серіалі "Хор" Сантану Лопес. Стрічка виходила на екран з 2009 року, а останні епізоди презентували у 2015-му.
Дивіться трейлер до серіалу "Хор": відео