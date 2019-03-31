Актори – люди підлеглі і залежні, – Ольга Сумська прокоментувала критику щодо серіалу "Кріпосна"

765 Читать новость на русском
Ольга Сумська
Ольга Сумська / tv.ua

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про зйомки популярного серіалу "Кріпосна", де вона мала одну з головних ролей. Зірка відреагувала на критику хейтерів щодо назви російськомовної кінострічки.

Ольга Сумська відповіла на провокативне питання у програмі "Світське життя". Шквал критики, яка стосувалась назви серіалу "Кріпосна", абсолютно аргументований, адже це слово є калькою з російської мови. Правильно ж говорити – кріпачка, тому саме це слово мало б бути у назві. Однак, за словами Ольги Сумської, на таке жоден із акторів не має впливу 

Читайте також: Топ-5 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської

Ми, актори, – люди підлеглі і залежні в цьому плані. Наприклад, я скажу, що давайте, мовляв, знімати серіал українською мовою. Хто до мене дослухається?
– зізналась Ольга Сумська. 

Акторка вирішила поділитись своїми враженнями від знімального процесу. Зокрема, Ольга Сумська зазначила, що ділилась зі своїми колегами секретами, як правильно носити вбрання тієї епохи. 

"Епоха – це моє. Мені все це личить: перука, корсети, розкішні криноліни. Я навіть викладала саме для молодих моїх партнерок за серіалом, як треба ходити в кринолінах, оскільки вони чіпляють все навколо. Чесно скажу, іноді я не могла дихати в корсеті. Через перетиснуте тіло в корсеті я не могла дихнути на повну. Коли треба було грати якісь емоції, плакати, я просила розсупонити мене, щоб я відпочила, потім знову застібнути. Це були певні тортури, але величезна насолода. І нарешті я з'явилася в амплуа драматичної акторки. Тобто не стерви, яких я зазвичай граю", – поділилась Ольга Сумська. 

Окрім цього, зірка із захватом констатувала, що більшість акторів "Кріпосної" – українці. Тому в розквіт вітчизняного кінематографу чудово спостерігати, як народжуються нові телезірки. 

Серіал "Кріпосна": дивіться відео трейлеру

 

blog_ava
Воротар пропустив курйозний гол, пробиваючи штрафний з центра поля: відео
сьогодні
5447
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 березня 11:00 Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 484
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
30 березня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
8344
Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
30 березня 09:03 Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
2170
Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
29 березня 18:58 Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
867
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
29 березня 11:57 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
5375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук