Актори – люди підлеглі і залежні, – Ольга Сумська прокоментувала критику щодо серіалу "Кріпосна"

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про зйомки популярного серіалу "Кріпосна", де вона мала одну з головних ролей. Зірка відреагувала на критику хейтерів щодо назви російськомовної кінострічки.

Ольга Сумська відповіла на провокативне питання у програмі "Світське життя". Шквал критики, яка стосувалась назви серіалу "Кріпосна", абсолютно аргументований, адже це слово є калькою з російської мови. Правильно ж говорити – кріпачка, тому саме це слово мало б бути у назві. Однак, за словами Ольги Сумської, на таке жоден із акторів не має впливу

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Ми, актори, – люди підлеглі і залежні в цьому плані. Наприклад, я скажу, що давайте, мовляв, знімати серіал українською мовою. Хто до мене дослухається?

– зізналась Ольга Сумська.

Акторка вирішила поділитись своїми враженнями від знімального процесу. Зокрема, Ольга Сумська зазначила, що ділилась зі своїми колегами секретами, як правильно носити вбрання тієї епохи.

"Епоха – це моє. Мені все це личить: перука, корсети, розкішні криноліни. Я навіть викладала саме для молодих моїх партнерок за серіалом, як треба ходити в кринолінах, оскільки вони чіпляють все навколо. Чесно скажу, іноді я не могла дихати в корсеті. Через перетиснуте тіло в корсеті я не могла дихнути на повну. Коли треба було грати якісь емоції, плакати, я просила розсупонити мене, щоб я відпочила, потім знову застібнути. Це були певні тортури, але величезна насолода. І нарешті я з'явилася в амплуа драматичної акторки. Тобто не стерви, яких я зазвичай граю", – поділилась Ольга Сумська.

Окрім цього, зірка із захватом констатувала, що більшість акторів "Кріпосної" – українці. Тому в розквіт вітчизняного кінематографу чудово спостерігати, як народжуються нові телезірки.

Серіал "Кріпосна": дивіться відео трейлеру