Актори-номінанти премії Оскар знялись у чарівному фотосеті для Vanity Fair

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Голлівудські зірки для Vanity Fair
Голлівудські зірки для Vanity Fair / www.vanityfair.com

Престижна премія Оскар відбудеться зовсім скоро. Режисери, актори та інші члени знімальних команд перебувають в солодкому передчутті церемонії, а поки – беруть участь у фотосесіях для модних глянців.

Одним з таких стало імените видання Vanity Fair, в якому взяли участь такі актори, як Рамі Малек, Ялиця Апарисіо, Тімоті Шаламе, Ніколас Голт, Тесса Томпсон, Генрі Голдінг, Сірша Ронан, Джон Девід Вашингтон, Реджина Кінг, Чедвік Боузман та Елізабет Дебікі. Частина із запрошених на фотосесію акторів раніше була або наразі є номінантами премії Оскар.

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Vanity Fair

Автором знімків для традиційного "голлівудського" номера перед Оскаром став Еммануель Любецки. Свого часу він отримав три премії Оскар за операторську роботу над фільмами "Гравітація", "Бердмен" і "Легенда Г'ю Гласа". Світлини вийшли дуже гармонійними та стильними – все, як і пасує номінантам найкращої премії в галузі кіно.


Голлівудські зірки для Vanity Fair / Vanity Fair

Всі фотографії та відеоролики зі зйомки для журналу Vanity Fair ви можете переглянути тут.

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Оскар Оскар-2019 Стиль і мода
Джерело: Lifestyle
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