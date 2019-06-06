Акторка Данія Рамірес засвітилась у прозорій сукні без близни: фото 18+

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Данія Рамірес у "голій" сукні
Данія Рамірес у "голій" сукні / www.gettyimages.com

Американо-домініканська акторка Данія Рамірес зуміла здивувати всіх прихильників. На світський захід вона обрала дуже спокусливу сукню, в якій виднілось її оголене тіло.

Червона доріжка довгоочікуваної прем'єри від кіновсесвіту Marvel "Люди Ікс: Темний Фенікс" (X-Men: Dark Phoenix) прикувала увагу всіх закордонних журналістів. Захід відбувся 5 червня у Китайському театрі TCL, що розташований у Лос-Анджелесі. Подію відвідали не тільки головні актори, але і їх зіркові колеги. 

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Так, серед голлівудських знаменитостей журналісти помітили 39-річну Данію Рамірес, яка з першої хвилини перебування прикувала погляди всіх учасників кіноподії. Приводом для цього стало сексуальне вбрання акторки: вона постала перед камерами у чорній міні-сукні з прозорим верхом. Більшої пікантності образу додало відсутність спідньої білизни у зірки. Оголені груди Данія Рамірес прикрила чорними хрестиками, наклеїними на тіло. 

До епатажного образу вона підібрала босоніжки на підборах та масивні каблучки. Волосся Данія Рамірес сплела у пучок. Макіяж з акцентом на очі завершив звабливий look голлівудської зірки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dania Ramirez (@daniajramirez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dania Ramirez (@daniajramirez)

Що відомо про Данію Рамірес?
Свою акторську кар'єру Данія Рамірес почала не одразу. У 15 років вона зустріла модельного агента, працюючи у звичайному американському магазині. Після кількох рекламних проектів запальна домінікано-американська зірка задумалась над голлівудською славою. Вже у 2002 році відбувся дебют Данії в кіно: вона зіграла роль Дафні у "25-ій годині". Згодом Рамірес постала у кінострічках "Екологія любові", "Люди Ікс: Остання битва", "Незаконна пропозиція", "Товстун Альберт", "Грати по-чесному".

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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