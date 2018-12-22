Акторка Крістен Стюарт влаштувала побачення з новою дівчиною: фотофакт

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Крістен Стюарт засвітилась на побаченні з дівчиною
Крістен Стюарт засвітилась на побаченні з дівчиною / dailymail.co.uk

Голлівудська акторка Крістен Стюарт, відома за участю у фільмах "Сутінки", не засмучується від розриву стосунків з моделлю Стеллою Максвелл. Днями папараці сфотографували зірку з невідомою рудоволосою дівчиною.

Ймовірно, після двох років стосунків Крістен Стюарт та Стелла Максвелл таки вирішили розійтись. І хоч зірки не коментують цих чуток, нові фото акторки можуть підтвердити цю інформацію ЗМІ.

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На світлинах, зроблених папараці в Лос-Анджелесі, Крістен Стюарт та рудоволоса незнайомка мило спілкувалися та займалися шопінгом. Дівчата провели весь день разом, насолоджуючись пішою прогулянкою в Західному Голлівуді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KRISTEN (@kristenshots)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KRISTEN (@kristenshots)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KRISTEN (@kristenshots)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KRISTEN (@kristenshots)

Як повідомляють журналісти The Daily Mail, Крістен Стюарт сходила на побачення з Сарою Дінкін. Поки зірка не коментує, чи насправді дівчина є її новою обраницею, чи їх пов'язують тільки дружні стосунки. 

Це аж ніяк не здивувало прихильників голлівудської акторки. Раніше Крістен заявляла, що полюбляє, коли люди роблять чимало припущень щодо її особистого життя. Тому вона зберігає інтригу та не розповідає про свої стосунки. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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