Акторка Марго Роббі приміряла елегантні образи від Chanel: ефектні фото

180 Читать новость на русском
Марго Роббі знялась для французького Elle
Марго Роббі знялась для французького Elle / www.elle.fr

Голлівудська акторка Марго Роббі стала головною зіркою нового номеру французького Elle. Ефектна красуня приміряла вбрання з останньої колекції Chanel, чим приголомшила прихильників бренду.

Марго Роббі, яка продовжує зйомки у супергеройських фільмах в образі Харлі Квінн, погодилась прикрасити обкладинку французького глянцю. Попри насичений графік зірка взяла участь у стильній фотосесії, примірявши новинки популярного бренду Chanel. Зокрема, перед камерою запальна Марго Роббі постала у твідових міні-сукнях, білій сорочці, класичних штанах із завищеною талією, а також в стильних прикрасах з фірмовим логотипом бренду.

Читайте також: Харлі Квінн повертається: Марго Робі показала фото в образі знаменитої лиходійки


Марго Роббі взяла участь у фотосесії для французького Elle

Днями знімки з'явились у мережі та приголомшили прихильників бренду. Все тому, що Марго Роббі вбрала останні вироби дизайнера Chanel Карла Лагерфельда. Після смерті кутюр'є голлівудська акторка опублікувала щемливий допис, не стримуючи свого розпачу від сумної звістки. 

"Моє серце розбите через втрату справжньої ікони моди. Творчість, енергія та невтомний дух Карла не знали меж. Це була велика честь працювати з ним і стежити за його роботою. Я завжди буду плекати ці спогади. Мої думки з його сім'єю, друзями і всім брендом Chanel", – зазначила Марго Роббі, додавши фото з Карлом Лагерфельда. 

Що відомо про смерть Карла Лагерфельда?Головний дизайнер Chanel Карл Лагерфельд помер зранку 19 лютого. Смерть 85-річного модельєра наступила в одній з клінік Парижа. За кілька тижнів до цього Карл Лагерфельд поскаржився на погане самопочуття, тому його не було на презентації останньої колекції Chanel.

Згодом стало відомо, що причиною смерті легендарного дизайнера стала онкохвороба. Карл Лагерфельд жодного разу не обмовився, що бореться з раком підшлункової залози, тому його раптова смерть шокувала весь світ шоу-бізнесу. Голлівудські зірки досі оплакують Карла Лагерфельда, публікуючи щемливі дописи та діляться спогадами про дизайнера. 

blog_ava
Американський військовий літак здійснив розвідувальний політ над Росією
сьогодні
556
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Карл Лагерфельд Chanel Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
22 лютого 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 203
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
22 лютого 16:22 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
486
Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
22 лютого 13:02 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда 1563
Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
22 лютого 12:35 Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
Уляна Корицька 1200
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
21 лютого 19:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 4193
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук