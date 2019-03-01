Акторка Меріл Стріп вперше стала бабусею

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Меріл Стріп з дочкою Мамі Гуммер
Меріл Стріп з дочкою Мамі Гуммер / www.gettyimages.com

69-річна оскароносна зірка "Мамма Міа" і "Диявол носить Prada" Меріл Стріп вперше стала бабусею. Її найстарша дочка, 35-річна Мамі Гуммер народила свого первістка – хлопчика.

Мамі народила дитину від нареченого-продюсера Мехарі Сетхі. Про вагітність старшої дочки Меріл стало відомо в грудні 2018 року, через кілька місяців після їхніх заручин. Про це повідомляє видання US Weekly.

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Додамо, Мамі Гуммер вже перебувала в шлюбі з Бенджаміном Вокером з 2011 по 2013 роки. Згодом після п'яти років вона вирішила вдруге стати дружиною і у серпні 2018 року заручилася з 36-річним Мехарі.

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Дочка Меріл Стріп народила первістка / Getty Imagges

До слова, у Меріл Стріп і скульптора Дона Гаммера четверо дітей – 35-річна Мамі, 39-річний музикант Генрі, 32-річна акторка Грейс і 27-річна Луїза.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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