Акторка Меріл Стріп вперше стала бабусею

69-річна оскароносна зірка "Мамма Міа" і "Диявол носить Prada" Меріл Стріп вперше стала бабусею. Її найстарша дочка, 35-річна Мамі Гуммер народила свого первістка – хлопчика.

Мамі народила дитину від нареченого-продюсера Мехарі Сетхі. Про вагітність старшої дочки Меріл стало відомо в грудні 2018 року, через кілька місяців після їхніх заручин. Про це повідомляє видання US Weekly.

Читайте також: Копія мами: Тіна Кароль показала зворушливе фото з сином

Додамо, Мамі Гуммер вже перебувала в шлюбі з Бенджаміном Вокером з 2011 по 2013 роки. Згодом після п'яти років вона вирішила вдруге стати дружиною і у серпні 2018 року заручилася з 36-річним Мехарі.



Дочка Меріл Стріп народила первістка / Getty Imagges

До слова, у Меріл Стріп і скульптора Дона Гаммера четверо дітей – 35-річна Мамі, 39-річний музикант Генрі, 32-річна акторка Грейс і 27-річна Луїза.