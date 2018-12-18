Акторка Сандра Буллок одягнула сукню від українського дизайнера: фото
54-річна голлівудська акторка Сандра Буллок приміряла сукню від популярного українського дизайнера elenareva для шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорку.
Все більше знаменитостей світового рівня частіше виходять у світ у вбраннях від українських дизайнерів. Серед них вже були помічені королева Ранія, Ledy Gaga, Дакота Джонсон, співачка Cardi B та інші. Ще одна зірка поповнила їхній ряд – голлівудська акторка Сандра Буллок.
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Для The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорку Сандра одягнула довге чорне плаття у білий горошок від elenareva. Про це дизайнерка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Свій образ Буллок завершила шубою зі штучного хутра жовтого кольору і чорними ботфортами на високих підборах.