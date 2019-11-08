Акторки серіалу "Друзі" здійснили спільний публічний вихід: промовисті фото

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Акторки серіалу "Друзі"
Акторки серіалу "Друзі" / www.gettyimages.com

25-а річниця виходу перших серій "Друзів" підкорила весь світ. Тому до акторів, які зіграли у серіалі головні ролі, прикута вся увага ЗМІ та громадськості. Днями знамениті Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудроу вкотре порадували своїх прихильників, здійснивши спільний публічний вихід.

У Голлівуді 7 листопада відбулась урочиста церемонія нагородження Patron of the Artists Awards. Захід організовувала Гільдія кіноакторів, відтак чимало знаменитостей прийняли запрошення і постали на червоній доріжці. Однак найбільшу увагу привернув спільний вихід зірок серіалу "Друзі" – Лізи Кудроу, Дженніфер Еністон та Кортні Кокс. 

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Ймовірно, знамениті подруги обговорили дрес-код перед публічним виходом, адже на премії вони постали у вбраннях однієї кольорової гамми. Дженніфер Еністон обрала сукню з сіро-білим принтом, Кортні Кокс – прозору чорну блузу та приталені штани, а Ліза Кудроу – сукню із бахромою. Акторки залюбки позували перед десятками камер, демонструючи особливо дружні стосунки. 

Спільна поява зірок серіалу "Друзі" не була випадковою. Кортні Кокс та Ліза Кудроу прийшли підтримати Дженніфер Еністон, яка була номінована на премію Patron of the Artists Awards. Нагороду від Гільдії кіноакторів вона отримала за "використання свого творчого та професійного успіху заради просування благодійних і гуманітарних цілей". Дженніфер виступила із натхненною промовою, в якій не забула подякувати подругам. 

Акторки серіалу
Акторки серіалу "Друзі" / Getty Images

Однак це не єдиний кадр, який підкорив прихильників серіалу "Друзі". Перед урочистою церемонією Кортні Кокс зустрілась із Меттью Перрі, який грав у серіалі її чоловіка Чендлера. 

Вгадайте, з ким я сьогодні пішла на ланч.... Я знаю! Чи могла б я бути більш щасливою?
– підписала знімок Кортні Кокс. 

На цей допис миттєво відреагували їхні колеги по серіалу. "Меттью! Люблю вас, друзі", – написала Дженніфер Еністон. А Ліза Кудроу зазначила, що Кортні Кокс пощастило. 

Кортні Кокс з Меттью Перрі
Кортні Кокс з Меттью Перрі / Instagram / @courteneycoxofficial

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Дженніфер Еністон
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